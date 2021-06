Jadon Sancho va signer à Manchester United

in

La fin d’un long feuilleton touche peut-être à sa fin. Le ‘Mirror’ a révélé que le Borussia Dortmund et Manchester United ont déjà conclu un accord pour le transfert de l’anglais. 93 millions, c’est le chiffre pour lequel, finalement, l’équipe allemande versera l’une de ses plus belles perles. Parmi ceux-ci, 87 seraient fixes et 6 autres sous forme de variables selon les performances.

L’été dernier, les “diables rouges” l’ont passé à frapper à la porte de l’équipe “borusser” pour tenter de trouver un accordMais toujours durs dans les négociations, ils considéraient Sancho comme un élément clé de leur projet et décidèrent de le garder. Maintenant, après cette offre succulente, mais un peu à la baisse, elle avait été spéculée à 120 millions, ils ont décidé qu’il était temps de la laisser s’envoler.

j’arriverais avec un salaire de star

L’international anglais, qui a à peine eu quelques minutes dans ce Championnat d’Europe, à la surprise de beaucoup, s’arrêterait à Old Trafford avec un salaire à la hauteur de son poste dans l’équipe. Pour le convaincre, chose qui se fait déjà depuis des jours, Manchester United lui aurait mis sur la table un salaire de 400 000 livres par semaine, selon ‘Le Soleil’.

Sancho rentrerait “à la maison”

Jadon a quitté Manchester en 2017, bien qu’il n’ait pas joué pour le club qu’il allait signer maintenant, mais faisait partie de la carrière de City. Après avoir intégré ceux de Watford, le Borussia Dortmund a avancé à tous et pour un peu moins de 8 millions d’euros, ils lui ont proposé un contrat en tant que professionnel. 4 ans plus tard, il le revendrait 90 de plus qu’il n’avait investi.

Bien sûr, même s’il allait porter les couleurs des deux grands de la ville, il a lui-même avoué qu’enfant, ils étaient fan de Chelsea.