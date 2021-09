“J’adore le style de Jon Rahm”

Nouvelles connexes

Michael Jordan a l’honneur d’être l’idole de millions et de millions de personnes dans le monde. En fait, beaucoup ont commencé à jouer au basket juste à cause de son influence et de le voir faire des merveilles sur les courts les plus importants du monde. Certains de ces gars boivent maintenant le NBA, la considère comme la meilleure ligue de la planète et certains aiment James Lebron ils ont même porté son bavoir en son honneur.

Cependant, même les plus grandes idoles de l’histoire regardent également d’autres grands athlètes. Et Jordan lui-même le fait comme il l’a avoué dans une interview très intime avec une autre superstar comme lui. Stephen Curry. Le joueur légendaire de la Chicago Bulls Il a parlé d’une de ses grandes passions, le golf, et s’est avoué être un admirateur de l’un des meilleurs au monde, l’espagnol Jon Rahm.

“Il a un bon swing, j’aime son style et il montre aussi ses émotions. Il joue aussi très bien en ce moment.” Pas n’importe qui ne le dit, puisque Jordan lors de son meilleur temps est arrivé à avoir un handicap de 1,2, ce qui lui aurait permis d’atteindre le professionnalisme s’il l’avait voulu.

Jon Rahm à la Ryder Cup .

Il n’a plus le même niveau, mais il conserve intacte cette passion pour un sport qui a de la chance dans le pays américain. États Unis vient d’être proclamé champion de la Ryder cup après avoir balayé l’équipe européenne et Jordan a été témoin du luxe, puisqu’il était présent dans le même domaine de Détroit de sifflement. Là, il a avoué à Curry son amour pour Barrika.

De toutes les personnes présentes dans le Wisconsin, Michael savait clairement qui était son préféré. Il faisait partie de l’équipe européenne et parlait espagnol. De Rahm envie son style, sa technique et sa qualité et aime aussi la façon dont il est capable de faire ressortir ses émotions dans les moments les plus importants de ses matchs.

Passionné de golf

Jordan a également avoué au joueur du Guerriers de l’état d’or comment il a découvert sa passion pour le golf : « Je suis entré dans le golf principalement parce que d’un point de vue compétitif, pour moi, c’est le jeu le plus difficile à jouer. Au basket, je peux toujours répondre à un adversaire que ce soit en défense ou en attaque, mais en le golf, c’est comme jouer dans un miroir. Pour une personne compétitive comme moi, c’est ce qui me garde sain d’esprit. Quand j’ai arrêté le basket-ball, le golf était suffisant pour garder mon feu de compétition.

Michael Jordan, dans une image de fichier . de 2020

Qu’il joue au basket ou au golf, Michael Jordan a avoué à Curry ce qu’il déteste le plus dans la vie : la défaite. Le « 23 » ne supporte pas de perdre, ce qu’il a toujours très mal pris : « Je le hais. Il n’y en a plus. Mais je le respecte aussi, car perdre fait partie de la victoire. Vous ne gagnerez jamais seul. perdre puis gagner.” L’un des meilleurs athlètes de tous les temps sait maintenant à quel point sa passion pour le golf est grande et, surtout, la grande admiration qu’il éprouve pour Jon Rahm.

