J’adore quand les conducteurs se disent que

Jenson Button s’est moqué des affirmations de Max Verstappen selon lesquelles cela ne le dérange pas s’il perd le titre, affirmant que la seule raison pour laquelle il a commencé à courir en F1 est qu’il « voulait gagner ».

Ayant accumulé une avance de 33 points plus tôt dans la saison, Verstappen se dirige vers la dernière course du championnat à égalité avec Hamilton avec 369,5 points.

L’élan a été avec le pilote Mercedes ces derniers temps, Hamilton remportant trois victoires au trot pour égaliser le score.

Avec en tête que le championnat pourrait lui échapper, Verstappen a déclaré à plusieurs reprises qu’il serait toujours heureux même s’il perdait.

« Pour moi personnellement, cela n’a pas vraiment d’importance », a-t-il déclaré à Autocar.

« Ce serait génial [to win the title] cette année, mais si ça ne marche pas et que nous pouvons dire que nous avons une bonne voiture et que nous avons une chance, ce sera aussi bien.

« Je pense que chaque fois que vous vous battez en général, vous savez que vous vous sentez déjà bien. »

Button ne le croit pas.

« J’adore quand les pilotes se disent ça », a déclaré le champion du monde 2009 à Express Sport.

« Bien sûr qu’il le veut (il veut gagner), c’est pourquoi il court en Formule 1, c’est pourquoi il a commencé à courir en premier lieu parce qu’il voulait gagner le championnat du monde.

«Et celui-ci doit être classé… vous savez, s’il gagne les 10 suivants, j’ai le sentiment que c’est celui qui est le plus important.

« C’est votre premier, mais c’est aussi contre le septuple champion du monde. C’est donc une assez grosse année.

« Et aussi l’année prochaine, vous ne savez vraiment pas ce qui se passera avec le changement de réglementation et Mercedes pourrait encore bondir devant et ils ne pourront pas les combattre.

« Alors, qui sait, vous saisirez votre opportunité quand vous le pourrez.

« Je suis sûr qu’il le sait. Il essaie juste de minimiser pour qu’il puisse vraiment se détendre et se concentrer sur sa course.

Bien que Verstappen soit d’accord s’il ne gagne pas n’est probablement pas une mauvaise chose, comme Button estime que le titre reviendra à Brackley.

Comment Max Verstappen abordera-t-il le décideur du titre à Abu Dhabi ? PlanetF1 explique pourquoi le Néerlandais a une réflexion sérieuse à faire.https://t.co/uOrFkxecWV #F1 pic.twitter.com/WfNIqFpKhp – PlanetF1 (@Planet_F1) 8 décembre 2021

« C’est la première fois que je sens que je peux dire qui, selon moi, remportera le championnat », a-t-il déclaré. «Et je pense que Lewis a le dessus.

« Je pense qu’il conduit vraiment bien. Pour revenir sur les dernières courses, il a fait un excellent travail.

« Mais aussi la Mercedes fonctionne très bien. C’est le moment le plus fort de la saison pour eux. Ils étaient en retrait mais ils ont considérablement amélioré leur jeu depuis Silverstone.

«Je pense qu’ils ont le dessus. Mais le rythme d’un tour, Max peut vraiment le tirer pour Red Bull.

« Mais c’est si c’est suffisant, et puis vous avez les longues lignes droites donc ce sera difficile pour lui.

« Mais c’est la première fois que je dis qui je pense va gagner, et je pense que ce sera Lewis. »

Quant à la possibilité que les deux hommes s’écrasent sur le circuit de Yas Marina, ce que Michael Masi les a mis en garde contre le fait de faire délibérément, Button pense qu’ils le garderont propre.

« Je pense que ce serait [be better] pour tout le monde, pour les pilotes aussi », a ajouté Button. « Avec Ayrton Senna et Alain Prost, lorsque Senna a mis Prost dans le gravier au virage 1, vous pouviez également le voir sur son visage – il savait qu’il gagnerait le championnat mais il ne l’avait pas fait de la bonne façon, et il le savait .

« Ces gars ne veulent pas avoir ce problème. Si cela se produisait, oui, cela enlèverait au championnat et les deux pilotes le savent. Ils ne veulent pas faire ça.

Il a ajouté : « Je pense qu’ils vont le garder propre, vraiment.

« J’espère juste que les limites du circuit n’entrent pas en jeu et c’est ce qui choisit qui remporte le championnat. »