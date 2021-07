“J’adorerais jouer pour l’Atlético de Madrid”

16/07/2021 à 19:19 CEST

le fils de Diego Simeone, Giovanni Siméone Il joue actuellement pour Cagliari en Italie et dans une émission de radio “Comment allez-vous?” sur Radio Cologne. a déclaré qu’il aimerait jouer pour l’Atlético de Madrid où court son père.

Simeone a marqué six buts en 24 matchs de Serie A la saison dernière et totalise 50 tirs en 156 matchs. Son travail à Gênes, Fiorentina et Cagliari il a ouvert les portes de ce marché de passes pour pouvoir faire un saut dans une équipe plus importante, parmi lesquelles l’Atlético de Madrid et l’Olympique de Marseille de France.

“J’aimerais pouvoir y aller. Je me suis déjà fait un nom en Europe et n’importe quel coach peut me diriger», a-t-il commenté sur l’émission. “Je suis au milieu de ma carrière. Mon idée est de continuer sur le continent pendant un certain temps mais quand je pense retourner en Argentine je le relie à River, car quand j’étais là-bas je n’avais aucune expérience et je ne pouvais pas montrer tout ce que je voulais & rdquor;, a-t-il reconnu.

En revanche, Simeone a profité de l’entrée du programme pour faire l’éloge de Marcelo Gallardo : “Il m’a semblé être un gars très confiant. Il est difficile de trouver des personnes qui vous le transmettent directement. Qu’un directeur technique fasse ressortir le meilleur d’un joueur est l’une des choses les plus valorisées & rdquor ;.

Il a également évoqué la finale en Argentine contre le Brésil et a souligné le travail de Lionel Scaloni en tant qu’entraîneur. “J’ai rencontré le groupe, j’étais dans les appels et ce sont des gens humbles qui travaillent. C’est pourquoi ils ont atteint la finale. Ce sont des amis et c’est le mérite de Scaloni (Lionel), qui a réussi à créer un espace où tout le monde s’entend & rdquor;, a-t-il conclu.