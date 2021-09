“J’adorerais m’associer à Jon Rahm”

Sergio Garcia (Borriol, Castellón. 1980) jouera à partir de ce vendredi à Kohler (Wisconsin) son dixième Ryder cup: 1999, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012, 2014, 2016 et 2018 (en 2010, il était vice-capitaine). Le Castellón se métamorphose à l’arrivée de cette compétition biennale dans laquelle il a marqué l’histoire il y a trois ans à Paris en établissant le record de points additionnés avec 25,5, 62 % de l’ensemble disputé, avec un bilan de 22 victoires, 7 nuls et 12 défaites. Sergio répond à l’appel de Mundo Deportivo pour passer en revue 22 ans d’expériences dans un événement unique, pour lequel il ressent une authentique passion et dans lequel c’est déjà une histoire vivante de Ryder.

Quand vous regardez 22 ans en arrière, quelle est la première chose que vous pensez de la Ryder Cup ?

D’abord mes débuts. Puis de l’énergie, une énergie incroyable, une sensation vécue chez les coéquipiers que je n’avais jamais remarquée auparavant, qui n’existe pas par exemple dans une équipe de foot… Aussi, quel plaisir nous avons eu, même si nous avons perdu, ils nous ont repris le dernier jour de dimanche, mais après si longtemps, je peux vous assurer que ce fut une semaine que je n’oublierai jamais.

Est-il possible de conserver n’importe quelle édition ? 2002 : le premier après l’attentat des Twin Towers, le passage à tabac de 2004 sur le sol américain, le miracle de Médine en 2012…

Il y en a beaucoup, il est difficile d’en choisir un seul car chacun a quelque chose qui le rend spécial. Pero ya que me pides quedarme con una, escogería la última, la de París, por varias razones: por la ciudad, por el ambiente, con el tee del 1 tipo estadio, la animación por el campo y la gente gritando tu nombre…Fue un spectacle; C’était aussi spécial à cause du parcours et du temps. Et en plus nous avons joué à merveille ! Je n’étais pas dans mon meilleur moment mais j’ai tout de suite eu l’énergie que le Ryder vous donne et j’ai pu aider l’équipe en ajoutant 3 points et en battant le record total, mais le record pour moi est en arrière plan, l’objectif principal était pour récupérer la coupe pour ainsi dire. Le bilan est très bon mais ce n’est pas aussi important que de gagner le Ryder.

Dites-moi le capitaine, des neuf que vous avez eu, celui qui vous a le plus atteint, celui avec lequel vous vous êtes le plus connecté.

Chacun a beaucoup contribué à moi, et chacun a été logiquement différent. Mark James (le premier en 1999) et Sam Torrance (2002) étaient les plus bavards, les plus drôles, ils étaient sérieux bien sûr mais ils faisaient toujours beaucoup de blagues. Évidemment, Txema (Olazábal, 2012) était très émotif, à cause des discours dans la « team room » qui vous faisaient pleurer. Avec Txema, vous pouviez voir à quel point Ryder comptait pour lui, comment il se souvenait et parlait de Seve (Ballesteros). Paul McGinley (2014) était également l’un des meilleurs car il était toujours très au courant de tous les détails. Thomas Bjorn (2018) aussi, à Paris, Bref, tout le monde que j’ai eu a apporté son grain de sable à la cause.

Le joueur (ou partenaire) qui vous a le plus épanoui, motivé, avec qui vous vous entendez mieux et mieux.

Je me suis retrouvé très à l’aise avec chacun d’eux, mais si je devais en choisir un, je dirais que l’Anglais Luke Donald, nous avons toujours eu une très bonne connexion, nous avons toujours très bien joué ensemble, en 2004, 2006 et 2012. Avec Parnevik, à mes débuts aussi, il y avait beaucoup de feeling… Mais je dirais aussi ça avec Lee Westwood.

Olazábal en 2006 et Rafa Cabrera en 2016 ont été les seuls couples espagnols qu’il ait eus.

L’édition 2006 au K Club de Dublin avec Txema était très excitante. D’abord parce qu’il y avait une composante émotionnelle dans l’équipe avec Darren Clarke, qui six mois plus tôt avait perdu sa femme d’un cancer. Ian Woosnam m’a mis dans les deux fourballs avec Txema, on a gagné les deux points et en plus de très bien jouer, je jouais en couple avec une de mes idoles ! C’était mon quatrième Ryder et j’ai toujours dit que Txema et Seve étaient mes idoles, et jouer un Ryder avec Olazábal n’a pas de prix, je vous l’assure. Voir à quel point il était excité de jouer avec moi m’a beaucoup rempli, cela a touché mon âme. Nous nous entendons très bien. Le premier fourball j’ai très bien joué et il a accompagné et le deuxième jour c’était l’inverse, il a joué comme un coup et je l’ai aidé autant que j’ai pu.

Aimeriez-vous jouer au moins un quatuor ou un fourball avec Jon Rahm cette semaine ?

Sans aucune doute. J’adorerais, et nous l’avons commenté, il serait également ravi, mais tout dépendra de la façon dont les couples s’approchent, de la façon dont le capitaine et ses assistants le voient. Si le mieux c’est qu’on joue ensemble, ou pas, parfait dans les deux cas. Nous serons heureux d’aider l’équipe, ensemble ou séparément.

L’esprit d’équipe est-il toujours la meilleure valeur de l’Europe ?

Bien sûr. Les joueurs sont d’un très bon niveau et cela ne change pas. Le rapport, la camaraderie, les bonnes vibrations, tout s’additionne et nous avons besoin d’eux pour battre les Américains parce qu’ils ont peut-être un meilleur équipement, mais les statistiques quand vous commencez la compétition valent ce qu’elles valent.

Il est toujours sain d’esprit, mais se voit-il jamais comme le prochain capitaine espagnol en Europe ?

Je le vois comme une possibilité mais je ne veux pas y penser maintenant parce qu’alors tu oublies ton jeu, tu es distrait et je veux jouer Ryder au maximum chaque année que je peux, autant que possible. Et quand ça ne s’arrête pas, j’espère pouvoir être capitaine un jour.

Les Jeux olympiques valent-ils la peine d’être sacrifiés pour vous. vu ce que vu en août et septembre?

Oui, bien sûr, c’était une décision compliquée, difficile et difficile. À mon âge, voyager au Japon pendant une semaine dans le cas de Jeux spéciaux à cause de toute la question de la pandémie, plus inconfortable d’une certaine manière, puis revenir, faire un très long voyage et essayer de jouer les 4 ou 5 tournois ça restait du PGA Tour car je ne nie pas que ça m’aurait coûté et mon corps s’en serait aperçu. Et votre attitude change si vous n’êtes pas pleinement responsabilisé. Grâce à cette petite pause et au fait de ne pas voyager au Japon lors des playoffs FedEx, j’ai eu deux bonnes semaines et terminé une assez bonne saison. Ah ! Mais ceux de Paris sont dans trois ans et je réessaierai bien sûr.

Un Ryder sans Tiger Woods et Phil Mickelson, est-ce moins Ryder ?

Absolument. Regardez combien ont été joués sans Palmer, Nicklaus, Seve, Montgomerie, Langer, et ils sont toujours incroyables. Ryder est au-dessus des joueurs même s’ils font tous partie de l’histoire des tests.

Que souligneriez-vous de l’équipe américaine ?

Eh bien, je ne sais pas. Ce que je vois, c’est que c’est une équipe plus jeune, avec du sang neuf et plus d’énergie, mais c’est une arme à double tranchant. Avoir beaucoup de recrues dans l’équipe, c’est bien, mais si les choses ne se passent pas bien, elles peuvent s’effondrer plus facilement.

Qu’est-ce qui favorise le plus les USA, le champ de Whistling Straits ou la présence du public ?

Vous verrez beaucoup d’américains et peu d’européens à cause des restrictions, ils auront beaucoup de soutien mais si on le fait bien ce sera très calme, il y aura beaucoup de silence ; Quand nous jouons et qu’ils se taisent, c’est toujours un fait intéressant, et si nous parvenons à en arriver là, ce sera sans aucun doute positif pour nous.