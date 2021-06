Jae Crowder dansant la salsa sur LeBron était la meilleure poubelle des séries éliminatoires

Cela a facilement été les séries éliminatoires de la NBA les plus glorieusement petites de mémoire récente. C’est peut-être mieux illustré par Jae Crowder, qui a dansé la salsa au visage de LeBron après que les Phoenix Suns ont éliminé les Los Angeles Lakers.

C’est un troll sauvage, mais il semble aussi tout à fait innocent – c’est pourquoi je l’aime. Pour comprendre la brutalité, vous devez connaître le contexte, et pour la plupart des gens qui regardent, c’est juste “hé, Jae Crowder danse” pas “oh, il arrache l’âme de LeBron”.

Ceci, associé à Kyrie piétinant sur le logo des Celtics, et JJ Redick savourant l’échec des Pélicans est la preuve que la mesquinerie est vivante, florissante et florissante dans la NBA. Je l’aime. Les gens adorent toujours le bon vieux temps de la NBA quand des gars comme Michael Jordan disaient que des ordures INDISPONIBLES parlent aux joueurs et détruisent leur valeur. C’était bien plus méchant que de piétiner un logo ou de danser la salsa.

La poubelle NBA est amusante maintenant, peut-être la plus amusante qu’elle ait jamais été, car elle coupe la nature des « marques » plutôt que la vie personnelle des joueurs. C’est beau, et je le soutiens.