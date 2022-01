Jae-Myung utilisera NFT pour collecter des fonds pour sa campagne

Lee Jae-Myung du Parti démocrate au pouvoir cherche à utiliser des jetons non fongibles (NFT) pour financer sa campagne présidentielle. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 2 janvier, notant que Jae-Myung avait l’intention d’inciter les jeunes électeurs férus de technologie à se joindre à lui grâce à cette décision. Les NFT auraient le visage et les promesses électorales de Jae-Myung.

Selon le rapport, le Parti démocrate délivrera des NFT aux personnes qui contribuent à la campagne de Jae-Myung pour la prochaine élection présidentielle du 9 mars. Son équipe pense que les NFT serviront de nouveau support pour envoyer des messages aux électeurs. En plus de cela, le comité affirme que les objets de collection numériques introduiraient des souvenirs politiques à une nouvelle génération de natifs numériques.

Commentant cette stratégie de collecte de fonds, Kim Nam-kook, un responsable du comité de campagne, a déclaré :

Avec la jeune génération dans la vingtaine et la trentaine intéressée par les technologies émergentes, y compris les actifs virtuels, les NFT et le métaverse, ce type de collecte de fonds pourrait les intéresser.

En plus des NFT, le Parti démocrate étudie également d’autres moyens d’adopter les technologies émergentes, notamment en acceptant les dons cryptographiques. Si Jae-Myung réussit à lever des fonds via NFT, le parti affirme qu’il deviendra le premier candidat présidentiel à utiliser des objets de collection numériques pour financer sa campagne.

Les politiciens continuent d’adopter les technologies émergentes pour lever des fonds

Cette nouvelle intervient après que le représentant Lee Kwang-jae du Parti démocrate de Corée au pouvoir a annoncé qu’il commencerait à accepter les dons de crypto-monnaie à la mi-janvier. Cette option permettra à toute personne cherchant à vous aider à envoyer des crypto-monnaies à votre portefeuille de bureau. Le gestionnaire de portefeuille aurait converti la crypto reçue en won coréen et déposerait l’argent sur le compte de parrainage de Kwang-jae.

Expliquant pourquoi il a décidé d’accepter les dons de crypto, Kwang-Jae a déclaré :

Je regrette profondément que les politiciens ici aient eu une perception dépassée des actifs numériques à un moment crucial où les technologies de blockchain utilisées pour les crypto-monnaies, les NFT et le métaverse progressent rapidement jour après jour.

Il a ajouté qu’il était temps pour les dirigeants sud-coréens de commencer à expérimenter les crypto-monnaies pour améliorer leur compréhension de la technologie et changer leur point de vue sur les monnaies numériques et les NFT.

Alors que les politiciens sud-coréens souhaitent exploiter les avantages de l’adoption de la cryptographie et du NFT, il convient de noter que cette tendance a commencé l’année dernière. Par exemple, Blake Masters, un candidat au Sénat de l’Arizona, a révélé qu’il cherchait à offrir à ses abonnés NFT de Zero to One, un livre qu’il a co-écrit avec l’homme d’affaires milliardaire Peter Thiel.

