Jaeger-LeCoultre Hightlights Montres Reverso 90 ans – WWD

PARIS – Jaeger-LeCoultre se concentre cette année sur sa Reverso, marquant le 90e anniversaire du modèle avec des pièces comme la montre Reverso One Precious Flowers, vendue 125000 euros, émise en 10 pièces.

Cette histoire est apparue pour la première fois dans le numéro du 7 avril 2021 de WWD. Abonnez-vous aujourd’hui.

«Dix pièces est très ciblée en termes de clientèle», a déclaré Catherine Rénier, directrice générale de Jaeger-LeCoultre, s’exprimant par l’intermédiaire de Zoom.

«Nous avons hâte que les gens viennent découvrir la pièce dans la manufacture, nous avons donc organisé un moyen de présenter le garde-temps avec des vidéos et des actifs de haute qualité… partout où nous avons de l’intérêt», a-t-elle expliqué.

«Nous avons été très agiles, pour être en mesure de répondre à tout intérêt pour le garde-temps», a-t-elle déclaré.

Le label a mis en place un programme de garantie il y a un peu plus de deux ans, dans le cadre d’une offre plus large de services sur mesure de la maison dans le domaine numérique, ce qui s’avère utile pour partager des messages en coulisse, a noté le dirigeant.

Les pièces en édition limitée servent également à relayer les informations sur la marque, a-t-elle noté.

«Avec seulement 10 propriétaires, c’est un symbole de ce que le fabricant peut faire», a-t-elle déclaré.

Le célèbre boîtier pivotant de la montre a été développé pour les joueurs de polo et breveté il y a 90 ans. Les cadrans de couleur des années 1930 étaient de couleurs douces, comme le brun champagne. Dans les années 90, il a servi d’inspiration pour les tourbillons et les répétitions minutes, et une double face a été inventée en 1994.

Assouline a publié en janvier un livre retraçant l’histoire de la montre, avec plus de 50 calibres et plusieurs centaines de cadrans au fil des ans.

«Aujourd’hui, nous avons l’intention d’ouvrir une nouvelle page», a déclaré Rénier.