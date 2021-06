Jaeger-LeCoultre va ouvrir un café temporaire à Shanghai – WWD

in

Faisant le lien entre Shanghai, Paris et son territoire d’origine, la Vallée de Joux en Suisse, Jaeger-LeCoultre ouvre cet été un café éphémère à Shanghai, suivi d’un autre à Paris.

L’horloger de luxe célèbre cette année le 90e anniversaire de sa montre Reverso et a exploité la période Art déco qui l’a produite, en s’inspirant de l’époque pour la conception de l’espace de café élégant blanc et noir avec du bois laqué et des pâtisseries assorties.

“Nous célébrons deux voyages – dans le temps, un retour aux années 30 et à la période Art déco et un voyage à la Vallée de Joux”, a déclaré la directrice générale Catherine Rénier, s’adressant à un groupe de journalistes depuis le perchoir du deuxième étage. du flagship de la marque Place Vendôme à Paris.

L’exécutif a présenté les plans d’ouverture du café à Shanghai, dans le centre commercial K11, suivi d’un emplacement qui n’a pas encore été divulgué.

Sur place pour discuter des pâtisseries était la chef montante Nina Métayer, qui a emprunté des ingrédients des montagnes suisses – comme des noisettes, des myrtilles et du miel – pour les desserts sophistiqués, sans trop de sucre et adaptés aux végétaliens.

Les horlogers de luxe ont jeté leur dévolu sur la Chine, une source clé de croissance pour un secteur qui peinait à s’adapter à une ère numérique avant que la pandémie ne frappe.

Jaeger-LeCoultre a centré sa communication autour de la montre Reverso cette année, reflétant un mouvement de nombreux acteurs pour se concentrer sur la promotion d’une sélection épurée de pièces emblématiques.