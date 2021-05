Jael rate un penalty qui laisse Ceará avec un match nul contre Bolívar

06/05/2021 à 03:58 CEST

. / La Paz

le Bolivar et le Ceara ils ne se sont pas blessés lors de la troisième journée du groupe C de la Coupe d’Amérique du Sud, lors d’un match disputé dans les plus de 3600 mètres d’altitude de La Paz dans lequel l’attaquant brésilien Jael a raté un penalty qui a pu donner les trois points à son équipe. Derrière la tirage sans but, Ceará reste le leader du groupe C avec 5 points, le même que Bolívar, même si ceux de La Paz ont moins de buts en faveur. Avec un match de moins, l’Arsenal argentin est troisième avec un point, à l’instar du bolivien Wilstermann, qui est le dernier joueur pour les cibles contre. Les deux seront mesurés ce jeudi à Sarandí.

Dans la première moitié du match, Bolívar a dominé en cherchant à ouvrir le score contre un Ceará qui était un peu plus prudent. Les “celestes”, emmenés par l’Espagnol José Ignacio “Natxo” Gonzales, ont occupé le gardien brésilien Joao Ricardo, en difficulté à plusieurs reprises. L’un d’eux était une tête de l’Espagnol Álex Granell qui passait largement et un autre un tir de Gabriel Villamil que le défenseur Klaus avait à peine réussi à dégager. Les visiteurs ont eu quelques arrivées par Jael et Marlon que le gardien bolivien Rubén Cordano a pu contenir.

Le malaise de ne pas pouvoir marquer était évident dans les rangs locaux vers la fin de la première mi-temps et finalement la pause est venue avec le score à zéro. Le scénario était quelque peu similaire en seconde période, avec un rôle plus important pour l’Académie de La Paz et le jeu défensif des Brésiliens, en particulier.

À la 61e minute, l’arbitre uruguayen Daniel Fedorczuk a accordé un penalty à Ceará pour une main du défenseur Diego Bejarano. Le tir a été réalisé par Jael, qui a envoyé le ballon par-dessus la barre transversale et presque aussitôt, il essaya de compenser son erreur avec un tir puissant qui heurta le mur de Cordano. Et déjà à la fin du match, Cleber avait main dans la main avec le but bolivien et l’a presque battu, mais le ballon s’est écrasé contre le poteau à la fortune du «céleste».

À la quatrième date, Ceará accueillera Arsenal et Bolívar rencontrera Wilstermann à domicile, les deux matchs le 12 mai.