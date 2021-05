Jaén, première étape du nouveau défi du Barça

14/05/2021 à 22:17 CEST

La magnifique ligne de ligue que l’équipe a montré après le début de la compétition en ajoutant seulement deux des 18 premiers points ainsi que les revers continus de ses principaux rivaux ont placé au FC Barcelone avant la possibilité plus que fondée de culminer un véritable exploit.

Et c’est que ceux d’Andreu Plaza sont passés de 19 points de retard sur le leader de l’époque Levante UD à savoir qu’ils finiront la phase régulière. première position s’ils parviennent à faire “ plein ” dans les cinq jours qui restent.

Dans tous les cas, le défi ne sera pas facile pour une équipe du Barça qui vient de battre le Real Betis 3-1 dans le match après l’énorme déception qui a été perdue en finale de la Ligue des champions contre le Sporting de Portugal lors de la victoire 2-0 à la mi-temps.

Jaén, piste difficile

Ce défi, aussi ardu qu’excitant, commence maintenant ce samedi devant le Jaén Paraíso Interior à 12h00 (Teledeporte) dans une Salobreja qui sera encore plus difficile avec la foule «jaune» énergique dans les tribunes.

Les pertes seront un autre conditionneur important, comme les blessés à long terme Sergio Lozano et Miquel Feixas seront rejoints par Adolfo (convalescent après avoir été opéré pour un doigt cassé) et Ferrao pour un problème musculaire.

Dídac retourne à nouveau dans l’une de ses anciennes “ maisons ”

| FCB

Pour compléter le tableau, l’équipe dirigée par Dani Rodríguez arrive à un excellent moment après cinq matchs sans perdre et aspire aux «play-offs», même si une série de mauvais résultats pourrait même compliquer leur permanence avec une position de promotion plus «chaude» que jamais.

Ambition

L’entraîneur du Barça, Andreu Plaza, a évoqué cet objectif difficile, mais avec les pieds sur terre et ayant la difficulté de l’entreprise très claire. «Mathématiquement, c’est possible, mais pour le moment, nous devons battre Jaén et nous ne pensons qu’à cela. Un match très difficile nous attend face à une équipe en pleine ascension et qui cherche à entrer dans les play-off & rdquor;, a souligné le joueur de Gérone.

Le Barça, prépare la visite à Jaén

| FCB

“Nous devions battre le Betis, parce que le meilleur moyen de guérir une blessure est de remporter la victoire. La Salobreja est une piste difficile, ils poussent beaucoup et il y aura déjà du monde dans les gradins, a ajouté Plaza.

Dans la même ligne d’exigence et de responsabilité, le Brésilien Marcenio a souligné que l’équipe “ne dépend plus que d’elle-même terminer premier de la ligue, ce qui est très important pour avoir un avantage sur la piste dans les barrages. Nous devons être très concentrés si nous voulons gagner.