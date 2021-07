Jagannath Rath Yatra 2021, mises à jour Puri LIVE : au milieu des restrictions strictes de COVID-19, Rath Yatra devrait avoir lieu à Odisha

Puri Rath Yatra EN DIRECT: L’administration du temple de Jagannath à Puri a déclaré qu’environ 1 000 fonctionnaires, autres que le personnel de police, devraient être déployés. (fichier image)

Jagannath Rath Yatra 2021 EN DIRECT : L’un des plus grands festivals d’Inde, le Rath Yatra pour Lord Jagannath commence lundi. Organisé dans l’un des Char Dhams – Temple Jagannath à Puri, Odisha, – le festival est l’un des rituels Vaishnavite les plus célèbres en Inde et à l’étranger, et par conséquent, témoigne généralement de beaucoup de ferveur et d’enthousiasme parmi les fidèles qui viennent prier les divinités – Seigneur Jagannath, Lord Balbhadra et Lordess Subhadra. Pour le festival, des chars spéciaux sont construits chaque année, et cette année n’a pas été différente.

Cependant, alors que les touristes se pressent généralement dans les locaux du temple pendant le festival, cette année, en raison des restrictions liées au coronavirus, aucun fidèle n’est autorisé pendant le très attendu Rath Yatra, même si Lord Jagannath est l’une des principales divinités de l’État d’Odisha. De plus, les tireurs de chars qui participent à la procession ont été testés négatifs pour COVID-19 à l’aide d’un test RT-PCT, et ont également été entièrement vaccinés, ont déclaré les responsables. En dehors de cela, l’administration du temple Jagannath à Puri a déclaré qu’environ 1 000 fonctionnaires, autres que des policiers, devraient être déployés.

