Jagannath Rath Yatra, Puri : voici tout ce que vous devez savoir sur la célèbre fête du char

Par Monidipa Dey,

« Il est l’œil de tous les yeux, le nez de tous les nez, l’oreille de toutes les oreilles. – Il est le Seigneur du cosmos en constante évolution. Le Seigneur de l’univers ou jagat, est Jagannath. ~ Prajnanananda Paramahansa.

Le temple Jagannath à Puri est l’un des sites Vaishnava les plus vénérés en Inde. Alors que le site sacré conserve une longue histoire d’antiquité religieuse et culturelle, le temple actuel a été construit par Anantavarman de la dynastie Chodaganga au 12ème siècle. Les divinités du sanctuaire sont associées au roi Indrayumna de la dynastie Iksvaku, qui était le neveu du seigneur Ram.

Le temple de Jagannath célèbre 148 festivals par an, dont 12 yatras, 28 upayatras et 108 festivals rituels. Parmi ceux-ci, le festival Ratha Yatra de Jagannath deva célébré au mois d’Asadha (juin-juillet) est le plus connu, attirant chaque année d’innombrables fidèles du monde entier. Ce Ratha Yatra annuel est une occasion spéciale où le grand public, en particulier les personnes âgées et malades qui ne peuvent pas visiter le sanctuaire, a l’occasion d’avoir un darshan de leurs divinités vénérées. En outre, selon les croyances et les écritures locales (Harita Smurti. ch vi, sloka16), de telles célébrations religieuses ouvertes apaisent les craintes de calamités et de morts.

Outre les diverses mentions de ce ratha yatra dans les Puranas, la première preuve littéraire en Odisha du ratha yatra de Puri provient d’un drame du 10e au 11e siècle de notre ère écrite sous le règne de la dynastie Somavamshi, qui parle du yatra du seigneur Purusottama. (Jagannatha) près du bord de mer. La première preuve iconographique de ce ratha yatra date de l’ère de la dynastie Ganga (XIIIe-XIVe siècle de notre ère), où une frise d’un temple de Dhanmandal dans le nord d’Odisha représente les trois rathas, chacun dessiné par de nombreux fidèles. La frise des rathas montre 12 roues sans rayons, avec des mandapas ayant les toranas typiques, tandis que les toits des rathas sont pyramidaux se terminant par des kalasas (temples clairement de type Pidha). La frise montre également deux chattras et deux étendards (trasa) qui représentent le statut royal des divinités, qui sont toujours portés.

Les rituels Yatra

Actuellement, les trois rathas, qui sont conçus comme des temples de type Rekha deul, se distinguent par leur taille, leur couleur et le nombre de roues. Le ratha de Jagannatha (connu sous le nom de Nandighosa) a 16 roues et porte des housses de vêtements rouges et jaunes. L’aurige de ce ratha est Daruka, tandis que Sankhachuda sert de corde de ratha, et les quatre chevaux de bois blancs attachés à ce ratha sont nommés Sankha, Balahaka, Sweta et Haridaswa. Le ratha de Balabhadra (connu sous le nom de Taladhvaja), porte des couvertures en tissu rouge et vert et repose sur 14 roues. Vasuli est la corde du ratha pour Balabhadra, tandis que Matali est son aurige, et les quatre chevaux de bois noirs attachés à ce ratha sont nommés Tibra, Ghora, Dirghasrama et Swarnanabha. Le ratha de Subhadra (connu sous le nom de Darpadalana ou Deviratha) est recouvert de vêtements rouges et noirs, a 12 roues et le conducteur de son ratha est Arjun. Les quatre chevaux de bois attachés à son ratha sont de couleur rouge et leurs noms sont Rochika, Mochika, Jita et Aparajita. Sa corde ratha est formée par Swarnachuda.

Les préparatifs du Ratha Yatra commencent tôt, avec la fabrication de nouveaux chars chaque année, dont la construction commence le jour propice de l’Akshay Tritiya. Les auriges, les chevaux, les kalasas du temple et les parsha devatas ne sont cependant fabriqués qu’à l’époque du Navakalebara (nouveau rituel de fabrication de divinités). Le jour de Sri Gundicha après que le Ratha Pratistha puja soit fait par le Deul Purohit, la procession commence du sanctuaire du temple Jagananth aux rathas, un rituel connu sous le nom de Pahandi. Tout d’abord, Sudarsana est emmené au ratha de Subhadra, suivi par Balabhadra en procession. Ensuite, Subhadra est emmené dans son ratha, et finalement à la fin Jagannath est emmené dans son ratha par les Daitapatis et autres sevakas. Ensuite, Madanmohan est porté aux rathas par le Mahajan Sevakas, et après cela, Gajapati Maharaja (roi de Puri) exécute le Chhera Pahamra. Dans ce rituel, le roi est vêtu comme celui d’un balayeur et il effectue le devoir de balayer (chhera) et de nettoyer (pahamra) tout autour des rathas, à l’aide d’un balai à manche d’or tout en saupoudrant de poudre de bois de santal et d’eau. Cette association des rois d’Odishan avec le deva de Jagannath est devenue étroite après que le roi Anangabhima III a fait de Sri Jagannatha la divinité de l’État d’Odisha en 1230 de notre ère, et les rois sont devenus des dirigeants représentatifs (mudarasta) sous la suzeraineté suprême de la divinité. Cette grande cérémonie Chhera Pahamra reste le « devoir royal » le plus important et est connue sous le nom de Gajapati Maharaja Seva, faisant du « Maharaja » de Puri une partie intégrante du festival même maintenant, malgré la monarchie désormais redondante. Chhera Pahamra a lieu deux fois, au début du Ratha Yatra, et à nouveau le dernier jour du Yatra, lorsque les divinités sont ramenées au Jagannath Mandir. Après Chhera Pahamra, les rathas commencent leur voyage et sont tirés par de nombreux fidèles vers le temple Gundicha, situé à environ 3 km, et les divinités restent dans ce temple pendant neuf jours. Le dernier jour, les divinités sont ramenées dans leurs rathas respectifs à Jagannath Mandir à Bahuda Jatra (ulta ratha yatra). Sur le chemin du retour, les trois chars s’arrêtent au temple Mausi Maa où on leur offre Poda Pitha comme bhog.

Ratha Yatra comme le long voyage de la vie à Moksha

Il est intéressant de noter que ce Ratha Yatra est également considéré comme le voyage de la vie entrepris pour atteindre Moksha. Dans le Katha Upanishad (1 : 3 : 3 : 4), le ratha est une représentation symbolique d’un corps, et le yatra est le chemin parcouru à chaque naissance. Le corps (shareera) entreprend le yatra (voyage) à chaque naissance pour atteindre la destination finale (moksha) ; et le yatra est connu sous le nom de Rath Yatra.

atmanam rathinam viddhi sariram rathameva tu

bouddhim tu sarathim viddhi manh pragrahameva cha

indrayani hayarmahur visayam stenu gocharan

atmendriaya monoyuktam bhoktetyahur manasinah.

(Traduction : le corps est le char, l’âme est l’aurige. Les sens sont les chevaux. L’esprit est la bride. Tous les objets sensoriels constituent la racine des chevaux. La coordination entre l’âme, les sens et l’esprit amènera finalement Moksha).

(L’auteur est un écrivain de voyage, de patrimoine et d’histoire bien connu. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

