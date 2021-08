Jagex nomme Rashid Varachia au poste de directeur financier

Jagex, un leader des jeux vivants en ligne et développeur et éditeur des jeux de rôle emblématiques RuneScape, a nommé Rashid Varachia au poste de directeur financier (CFO) ; Rashid rejoindra également le conseil d’administration de la société.

Cadre financier très respecté de l’industrie du jeu vidéo, Rashid rejoint Jagex après avoir passé les neuf dernières années chez Codemasters, où il était directeur financier et faisant partie intégrante de la croissance du studio de jeux de course, de sa cotation en bourse en 2018, de son acquisition de Slightly Mad Studios en 2019, et sa récente acquisition par Electronic Arts. Avant Codemasters, Rashid a occupé des postes de direction financière chez Technicolor Home Entertainment Services.

Cette nomination intervient une année au cours de laquelle Carlyle, une société d’investissement mondiale, a acquis Jagex après plusieurs années consécutives de croissance de l’entreprise.

Phil Mansell, PDG de Jagex, a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Rashid au sein de Jagex et de notre équipe de direction alors que nous faisons avancer l’entreprise, nos équipes, nos jeux et nos communautés de joueurs dans un parcours de croissance pluriannuel. Rashid apporte à l’entreprise plus de 20 ans d’expertise en leadership financier et, avec une expérience avérée de succès chez Codemasters, je suis fier de l’avoir parmi nous en tant que premier directeur financier à servir avec moi.

Rashid Varachia a déclaré : « Avec plus de 20 ans d’expertise dans la fourniture d’expériences de jeu de rôle en ligne multijoueurs incroyables pour une base de joueurs mondiale, il y a tellement de choses à admirer chez Jagex en tant que leader et innovateur dans les jeux vivants. Je suis ravi et privilégié de rejoindre Phil et son équipe de direction expérimentée alors que nous nous appuyons sur les années les plus fructueuses de l’entreprise à ce jour et continuons à la faire avancer pour une croissance future.

