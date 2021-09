Jagex renverse le cap sur les clients HD Old School RuneScape

La société de jeux britannique Jagex a changé de ton en ce qui concerne les clients tiers qui changent l’apparence de Old School RuneScape.

Dans un article sur le site Web du MMO, le studio a déclaré avoir entendu les commentaires de la communauté suite à sa décision de bloquer le lancement de RuneLite HD du développeur solo 117. De plus, Jagex a déclaré qu’il était en discussion avec 117 et le créateur de RuneLite, Adam, et “explore activement” les moyens de collaborer pour permettre le plugin haute définition dans Old School RuneScape.

La société a également noté qu’elle est – en théorie, au moins – redevable à la communauté en ce qui concerne tout ce qui concerne Old School RuneScape. Les modifications apportées à cette version du MMO de longue date sont soumises au vote du public.

“Nous comprenons parfaitement que vous avez tous une voix à la vieille école, et cette voix, parfois, peut être une voix de frustration concernant les décisions que nous prenons”, a écrit Jagex.

“Soyez assurés que nous accueillons toujours vos commentaires, qu’ils soient bons ou mauvais. Nous ne comprenons pas toujours les choses correctement, nous ne sommes qu’humains, et maintenant nous rectifions notre approche.”

L’entreprise a également réprimandé certains membres de la communauté pour les “niveaux inacceptables d’abus” qui ont été ciblés contre le personnel sur les plateformes de médias sociaux. Dans un article sur Reddit, 117 a déclaré que les utilisateurs devraient “être respectueux” du personnel de Jagex avec lequel ils interagissent.

Le mod RuneLite HD du client tiers RuneLite existant pour Old School devait être lancé le 6 septembre mais a été bloqué par Jagex en raison du fait que le studio est lui-même dans les premières “étapes d’exploration” d’un projet similaire. RuneLite HD aurait amélioré les visuels du MMO à thème rétro, qui recrée RuneScape tel qu’il était en 2007.

Avis de non-responsabilité : Alex Calvin est un journaliste indépendant qui a travaillé avec Jagex sur un certain nombre de projets, dont Runescape : les 20 premières années – Une histoire illustrée.

