Jagex tue le mod Old School RuneScape HD

La société britannique de jeux Jagex a demandé au développeur d’un mod HD pour Old School RuneScape d’arrêter son travail.

Dans un article de blog sur son site Web, le studio a déclaré qu’il avait demandé au créateur du mod, qui porte le pseudonyme 117, d’arrêter le travail sur le mod RuneLite HD, affirmant qu’il avait un projet similaire en cours.

Jagex a déclaré que tout ce sur quoi il travaillait était “encore relativement tôt dans les étapes d’exploration”, selon 117 dans un article sur Reddit. De plus, la société va modifier ses « directives tierces » pour inclure tous les « projets et fonctionnalités qui cherchent à changer l’apparence du jeu ».

RuneLite est un client open source pour Old School RuneScape, avec le nouveau mod HD de 117 permettant un plus haut niveau de fidélité visuelle pour le jeu.

RuneLite HD devait être lancé le mardi 6 septembre, mais Jagex est intervenu avant que cela ne se produise.

“Hier, nous avons contacté les développeurs de projets HD connus et nous leur avons demandé d’arrêter le développement de leurs projets, car il s’agit d’un projet que nous étudions directement chez Jagex”, a déclaré le créateur de RuneScape dans son article de blog.

“Nous sommes impatients de pouvoir partager les progrès au fur et à mesure que notre propre projet interne avec les visuels de Old School se déroule.”

Dans un article sur Reddit, 117 a partagé ses frustrations face aux décisions de Jagex, affirmant qu’ils avaient passé environ 2 000 heures à travailler sur le projet au cours de plus de deux ans. Le développeur affirme également avoir proposé de supprimer son mod HD de RuneLite lorsque Jagex a voulu sortir sa version plus fidèle de Old School RuneScape, une offre que le studio a « carrément refusée ».

“Donc, il semble que ce soit la fin”, a poursuivi 117.

“Environ 2000 heures de travail sur deux ans. Un énorme élan de soutien de la part de vous tous. Je n’aurais jamais pu imaginer la réponse extrêmement positive que j’ai eue à ce projet.

“Je suis plus que déçu et frustré par Jagex, et je suis vraiment désolé qu’après ce long voyage, je ne sois pas en mesure de partager ce projet avec vous.”

Old School RuneScape est la version à thème rétro du MMO de longue date de Jagex qui recrée le jeu tel qu’il était en 2007, considéré par beaucoup dans la communauté comme le sommet du titre.

Avis de non-responsabilité : Alex Calvin est un journaliste indépendant qui a travaillé avec Jagex sur un certain nombre de projets, dont Runescape : les 20 premières années – Une histoire illustrée.

