Jagged Alliance 3 dans les travaux des développeurs de Tropico

Après un accueil médiocre pour les dernières versions de la série, THQ Nordic a annoncé un nouveau jeu Jagged Alliance avec un développeur différent. Le développeur de Tropico et de Surviving Mars, Haemimont Games, travaille sur Jagged Alliance 3, mais le projet n’en est qu’à ses débuts.

Révélé lors de la vitrine du 10e anniversaire de THQ Nordic, Jagged Alliance 3 vise à améliorer les dernières entrées tièdement reçues en essayant de recentrer et d’affiner ce qui a rendu les jeux précédents si mémorables et populaires. Un représentant de THQ Nordic a déclaré que l’équipe essayait de prendre le “meilleur swing possible” pour faire de Jagged Alliance 3 un jeu apprécié des fans.

Le jeu se déroule dans un monde fictif riche en ressources et aussi en situations politiques compliquées (ce qui est un terrain de prédilection pour Haemimont Games de la série Tropico). Le président a été capturé et vous avez été amené à découvrir ce qui s’est passé.

Jagged Alliance 3 vise à donner aux joueurs plus de liberté pour explorer et découvrir le monde que les jeux précédents, et les actions qu’ils entreprennent et les décisions qu’ils prennent auront un “impact durable” sur le monde du jeu, a déclaré THQ. Le jeu apporte un certain nombre de changements par rapport aux jeux précédents, y compris la façon dont le journal de quête traditionnel est remplacé par un cahier qui relate les missions de l’histoire et vous permet d’accomplir des objectifs à votre rythme au lieu d’être conduit d’une quête à l’autre jusqu’à ce qu’il est fini. Qui vous rencontrez et ce que vous faites déterminera le déroulement des missions, ont déclaré les développeurs.

Lors d’un événement en avant-première, THQ Nordic a présenté un bref aperçu des environnements, notamment les rues de la ville, les marécages et les villes, entre autres. Jagged Alliance 3 dispose également d’un système météorologique dynamique et d’un cycle jour/nuit qui affecte réellement le gameplay.

En termes de gameplay, Jagged Alliance 3 ne s’éloigne pas de ses racines et est encore une fois un jeu de combat tactique au tour par tour mettant en vedette des armes et des équipements modernes. THQ a déclaré avoir fait beaucoup de recherches pour s’assurer que la conception sonore et la sensation des armes étaient correctes.

En ce qui concerne la distribution des personnages du jeu, Jagged Alliance 3 ramène des favoris familiers comme Ivan et Tex, mais il y a aussi de nouveaux visages. Il n’y a pas encore de décompte final des personnages – et le jeu dans l’ensemble reste en développement, donc beaucoup de choses pourraient changer – mais chaque personnage aura sa propre personnalité et sa voix off distincte. Ces personnages peuvent être améliorés avec de nouveaux avantages, et certains ont leurs propres avantages spécifiques.

Enfin, Jagged Alliance 3 dispose d’une prise en charge complète de la coopération en local et en ligne. Aucune date de sortie pour Jagged Alliance 3 n’a été annoncée.