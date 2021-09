Jagged Alliance 3 est à nouveau en développement et arrive “bientôt” sur PC

Les fans de la série Jagged Alliance attendent depuis longtemps une troisième édition de la série, et cette attente sera bientôt terminée.

Hier, lors de son stream Anniversary, THQ Nordic a annoncé Alliance déchiquetée 3 est en développement pour PC.

Dans les travaux d’Haemimont Games, connu pour son travail sur la série Tropico, Surviving Mars et Victor Vran, le successeur de la série bien-aimée sortira “bientôt”.

Cette fois-ci, vous prendrez le commandement d’une force mercenaire dans le pays fictif de Grand Chien. Le pays a été « plongé dans le chaos » en raison d’une force paramilitaire connue sous le nom de « Légion » ayant pris le contrôle et kidnappé le président.

Avec le jeu, vous pouvez vous attendre à des combats tactiques au tour par tour avec l’exploration d’un vaste monde avec des éléments stratégiques, notamment la prise de contrôle de territoires, l’entraînement des forces locales et la création de plusieurs escouades choisies parmi les mercenaires connus de la série.

Il comportera également des éléments RPG comme des avantages spéciaux ou des mises à niveau pour vos mercenaires, ainsi que le pillage et la personnalisation de votre arsenal d’armes. Le jeu proposera également un mode multijoueur coopératif.

Annoncé pour la première fois en 2004, le développement du jeu a été troublé dès le début, semble-t-il. À l’époque de son annonce, Strategy First et Game Factory Interactive ont révélé qu’il était en développement avec le studio russe MiST Land South. En 2005, Strategy First a retiré les droits de Jagged Alliance 3 du studio et a prévu de produire le jeu en interne.

En 2006, le jeu a été sous-traité à Akella et F3games et une fenêtre de sortie de 2008 a été fixée. Après avoir été reporté à 2010, il a été révélé qu’en 2009, Akella avait arrêté le développement du jeu.

En 2010, les droits de la série Jagged Alliance ont été récupérés par bitComposer Games qui a fixé une fenêtre de sortie en 2011. Cependant, en 2015, Nordic Games a acquis la propriété intellectuelle et l’a ensuite confiée à Haemimont Games.

Donc, ça a été long à venir, et j’espère que cela vaudra la peine d’attendre pour les fans.