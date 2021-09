‘Jagged Little Pill’ frappé par des allégations d’inconduite quelques jours avant les Tony Awards 2021

Jagged Little Pill, la comédie musicale acclamée inspirée de l’album d’Alanis Morissette, a été au centre de deux controverses dans les jours qui ont précédé les Tony Awards de dimanche soir et avant la reprise des représentations le mois prochain. Plus tôt ce mois-ci, les producteurs se sont excusés d’avoir rendu le personnage de Jo cisgenre au moment de l’ouverture de la pièce à Broadway. Samedi, les producteurs ont embauché une entreprise extérieure pour enquêter sur les allégations de l’acteur Nora Schell concernant une mauvaise conduite dans les coulisses.

Schell, un acteur non binaire, a fait les allégations d’inconduite dans une déclaration qu’elle a partagée sur Twitter le 24 septembre. Ils ont affirmé qu’ils avaient subi “de fortes pressions et ont finalement été invités à attendre pour subir une intervention chirurgicale NÉCESSAIRE pour retirer les polypes de mon vagin”. En 2019, Schell a déclaré à la direction de l’émission qu’ils avaient reçu un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et souffraient d’anémie. Schell affirme qu’on leur a dit que l’équipe créative en serait informée, mais cela ne s’est pas produit. À un moment donné, Schell a perdu connaissance lors d’une répétition générale à cause de leur anémie, mais un « supérieur » leur a dit de « passer au travers ».

C’est inacceptable. personne ne devrait avoir à reporter le traitement médical nécessaire pour un spectacle, jamais. https://t.co/tsdhBdhi4Y — célia r. gooding (@celiargooding) 24 septembre 2021

« Après l’opération, j’ai été intimidé par la direction de l’entreprise. La validité de ma période de convalescence a été diminuée et rejetée. ‘”, a écrit Schell. “Lorsque j’ai évoqué la possibilité que ces excroissances reviennent/nécessitent une nouvelle intervention chirurgicale à l’avenir, j’ai été exaspéré et on m’a dit que si je devais décoller, cela ne serait pas considéré comme un congé médical payé.”

Plus tard, leur gynécologue a dit à Schell qu’elle ne pouvait pas les opérer « éthiquement » s’ils travaillaient dans un environnement où leurs besoins médicaux étaient ignorés. “Je fais vaguement référence aux mauvais traitements depuis des années, et ce n’est certainement pas un compte rendu exhaustif de mes expériences, mais c’est certainement l’incident le plus alarmant, fondamentalement faux et DANGEREUX que j’ai vécu”, a conclu Schell. “Je suis toujours aux prises avec les conséquences d’attendre pour subir cette opération.”

Celia Rose Gooding, qui a joué Mary Frances Healy dans la pièce et ne sera pas de retour avec la série à son retour, a également accusé les producteurs d’inconduite, rapporte PEOPLE. Dans une déclaration du 24 septembre, Gooding a déclaré qu’elle ne pouvait pas “ignorer le mal que Jagged a fait à la communauté trans et non binaire, y compris les acteurs sur scène, hors scène et dans les coulisses du processus de production”, ajoutant , “On leur doit un espace pour exister et se produire sans transphobie, et la possibilité de raconter leurs propres histoires, tout comme je l’ai fait au fil des ans.” Gooding a poursuivi: “Des déclarations d’action ont été publiées et j’ai hâte d’assister à ces changements, mais je pense qu’il sera dans mon intérêt personnel de me concentrer davantage sur un travail avec lequel je peux m’aligner émotionnellement et moralement, tout comme Frankie le ferait. “

Le samedi 25 septembre, les producteurs principaux de Jagged Little Pill Vivek J. Tiwary, Arvid Ethan et Eva Price ont annoncé qu’ils avaient engagé Jay Hewlin The Hewlin Group pour mener une “enquête approfondie” sur les allégations de Schell. L’Actors’ Equity Union a également annoncé son intention de commander dimanche une “enquête approfondie et indépendante sur le lieu de travail de Jagged Little Pill”, rapporte Deadline. “Nous sommes profondément préoccupés par les révélations contenues dans la déclaration de Nora Schell publiée vendredi. Nous apprécions que les producteurs de Jagged Little Pill prennent leurs allégations au sérieux et aient engagé un enquêteur indépendant”, a noté le syndicat.

L’autre controverse de Jagged Little Pill concerne le changement du personnage de Jo, joué par l’acteur des Blue Bloods Lauren Patten. Lorsque Jagged a été joué à Boston, Jo a été écrit comme un caractère non binaire en utilisant les pronoms them/them. Cependant, lorsque le spectacle a déménagé à Broadway, le personnage est devenu une femme gay cisgenre. Le 17 septembre, les producteurs ont publié des excuses et ont énuméré des plans pour le personnage à l’avenir. “En tant que dirigeants de cette entreprise très spéciale, nous aurions dû faire mieux et reconnaître notre échec et ses conséquences”, ont écrit les producteurs. “Nous avons mis nos acteurs et nos fans dans une position difficile. Déchirés entre leur amour pour la série que nous avons créée et leur douleur et déception autour de cette question et avec nos mots (et puis avec notre silence).”