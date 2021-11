Jagnoor Aneja, star de MTV Reality TV, décède d’une crise cardiaque

Jagnoor Aneja, qui était auparavant sur MTV Love School, est décédé. Aneja est décédé le jeudi 23 septembre alors qu’il voyageait à travers l’Égypte après un arrêt cardiaque, selon le Times of India. Il avait 40 ans. De plus amples détails sur la mort de la star de télé-réalité restent flous.

Selon l’ami d’Aneja, l’acteur Karan Singh Chhabra, la personnalité de la réalité de MTV « était en bonne santé et une personne satisfaite » au moment de son décès. Chhabra a déclaré à India TV News qu’il était sous le choc lorsqu’il a appris le décès d’Aneja, ajoutant: « C’est très douloureux pour moi de le perdre comme ça. Il s’amusait et s’amusait, je ne sais vraiment pas comment cela s’est produit. » Un autre ami d’Aneja, Mohammad Al Mahmoodi, a déclaré qu’Aneja « était en parfaite santé. En fait, il était très préoccupé par sa santé et sa forme physique ». Mahmoodi a déclaré qu’il « ne pouvait pas comprendre comment cela s’était passé. C’était difficile pour moi d’accepter la nouvelle. C’était un voyageur et un explorateur mais qui savait qu’il irait au paradis si tôt. Il me manque vraiment beaucoup. »

Aneja, qui a travaillé comme directrice de piste, est devenue célèbre après être apparue dans les première et deuxième saisons de MTV Love School. Animée par Karan Kundrra et Anusha Dandekar, la série de téléréalité indienne basée sur la jeunesse se concentre sur les relations de vrais couples. Aneja est apparue dans la série au cours de la première saison avec sa petite amie d’alors, Manisha, bien qu’ils se soient séparés plus tard, et la star de télé-réalité est ensuite apparue dans la deuxième saison avec Monica, bien que leur relation n’ait pas non plus duré.

La dernière publication d’Aneja sur les réseaux sociaux est intervenue quelques jours seulement avant sa mort. Dans une vidéo datée du 21 septembre partagée sur Instagram, la personnalité de MTV pouvait être vue en train de profiter de la vue sur les pyramides, l’une des nombreuses étapes de son voyage à travers l’Égypte. Il a légendé le clip, « un rêve devenu réalité quand j’ai visité les grandes pyramides de Gizeh. Un autre endroit a coché ma liste de seaux. » Le message est devenu un endroit où les fans peuvent rendre hommage à la défunte star, avec une personne écrivant : « extrêmement choquant… RIP frère… la vie est imprévisible ». Quelqu’un d’autre a dit : » RIP MON AMI. Parti trop tôt… «

Un certain nombre d’amis d’Aneja ont également rendu hommage à la défunte star. Sur les réseaux sociaux, Mahir Pandhi a écrit : « Que ton âme repose en paix éternelle. Tu me manques mon frère. A bientôt de l’autre côté. » Karan Singh Chhabra a écrit : « Extrêmement choquant… frère RIP… la vie est imprévisible.