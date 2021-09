Jagnoor Singh rejoint Lido Learning en tant que directeur commercial mondial

Il travaillera en étroite collaboration avec Sahil Sheth, PDG et fondateur de Lido Learning

La startup EdTech Lido Learning a engagé Jagnoor Singh en tant que directeur commercial pour ses opérations mondiales. L’annonce est en phase avec ses plans de croissance et d’expansion récemment annoncés sur les marchés américain et canadien, a déclaré la société.

Dans son nouveau rôle, Singh sera responsable du développement des opérations et des services internationaux de Lido Learning. Il travaillera en étroite collaboration avec Sahil Sheth, PDG et fondateur de Lido Learning et une équipe dédiée à l’expansion internationale afin d’affiner la stratégie et les opérations mondiales de l’entreprise. Avant de rejoindre Lido, il était vice-président, chef de région, Nord et Est chez OYO, à la tête des opérations de l’entreprise au Népal.

« L’expérience de Jagnoor dans tous les secteurs est une force que nous pouvons exploiter à mesure que nous nous développons sur de nouveaux marchés, tout en améliorant nos offres locales. Son expérience dans l’industrie hôtelière nous permettra de devenir encore plus centrés sur le client et sur l’expérience. Compte tenu du succès rapide de Jagnoor chez OYO, nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle déterminant dans la croissance et les opérations internationales de l’entreprise. Ses vastes connaissances et son expérience en tant que chef d’entreprise font de lui le choix idéal pour Lido Learning », a déclaré Sheth.

« L’objectif et la vision de Lido séduisent à la fois le parent et l’agent commercial en moi. Un véritable apprentissage qui dure toute une vie ne peut pas se produire isolément ou dans la foule. Lido a résolu le problème de combiner l’apprentissage par les pairs et l’attention personnelle avec ses cours en petits groupes. C’est le meilleur des deux mondes, qui nous aidera à tenir notre promesse de faire de la réussite une habitude pour chaque enfant, à chaque fois, dans toutes les épreuves de la vie. J’ai hâte d’aider Lido dans ses prochaines étapes pour perturber le marché des frais de scolarité de quartier de 15 milliards de dollars », a ajouté Singh dans son nouveau rôle.

Lido Learning a récemment annoncé son incursion aux États-Unis et au Canada. La société prévoit de s’étendre au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est au début de 2022. Jagnoor supervisera également les récentes expansions aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite qui ont vu l’adoption rapide du modèle de tutorat en petit groupe proposé par Lido.

