Jagoba Arrasate, le capitaine qui marque l’histoire à Osasuna

28/09/2021 à 19:24 CEST

“Ce navire arrivera au port ou pas, mais avec le même capitaine jusqu’à la fin”. Ces mots ont été prononcés par Braulio Vazquez, directeur sportif d’Osasuna, sur la figure de Jagoba Arrasate, entraîneur de l’équipe rojillo. Et ils ont été dits le 14 janvier 2021, lorsque les Navarrais ont ajouté 12 jours consécutifs sans gagner en Liga et occupé l’avant-dernière position du classement. Dans un moment délicat, le conseil d’administration a soutenu l’entraîneur et à la fin de la saison Osasuna a terminé 11e avec 44 points. Celui de Berriatua a été autorisé à travailler et au début de cette campagne, il est déjà entré dans l’histoire en tant qu’entraîneur d’Osasuna.

Après la victoire « in extremis » contre Majorque à Son Moix, Arrasate a dépassé Javier Aguirre en tant qu’entraîneur avec le pourcentage de défaites le plus bas de l’histoire d’Osasuna en première division. Seulement 30 défaites en 83 matchs (36,14%). Des chiffres remarquables (63,86% de victoires ou de nuls en Liga), si l’on se souvient qu’Osasuna de Aguirre a fini par jouer l’avant-première de la Ligue des champions lors de la saison 2005/2006.

#DONNÉES HISTORIQUES. 30 défaites par @CAOsasuna avec Jagoba Arrasate en 83 matchs. L’entraîneur basque surpasse Javier Aguirre et a déjà le pourcentage de défaites LE PLUS BAS DE TOUTE L’HISTOIRE d’Osasuna en première division (36,14%). pic.twitter.com/6uWv633MaA – Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) 26 septembre 2021

Mieux vaut loin d’El Sadar

Il y a 11 points sur 21 possibles qu’Osasuna a ajouté au cours des sept premiers jours de compétition de championnat, des chiffres qui l’ont hissé à la neuvième position avec des sensations de jeu très positives, surtout à l’extérieur. Avec trois victoires, deux défaites et deux autres nuls, c’est le meilleur départ d’Osasuna en Première Division depuis la saison 2005/2006, mais aussi le meilleur démarreur en particulier pour Jagoba Arrasate.

L’entraîneur basque débute avec trois victoires consécutives à l’extérieur (Cadix, Vitoria et Majorque) pour la première fois de toute son histoire en Liga et égale le meilleur record de matchs gagnés d’affilée sur la route dans toute son histoire, avec trois.

#DONNÉES @CAOsasuna de Jagoba Arrasate : > Débute avec TROIS victoires consécutives à l’extérieur pour la PREMIÈRE fois de son HISTOIRE en Liga > Égal au MEILLEUR RECORD de victoires consécutives à l’extérieur de TOUTE L’HISTOIRE (3) – Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) 26 septembre 2021

De plus, tout au long de l’histoire, Osasuna a fait d’El Sadar un fort, mais depuis l’arrivée de Jagoba la dynamique a changé et les Navarrais gagnent plus de points à l’extérieur : 26 victoires, 20 nuls et 24 défaites, avec 89 buts pour et 88 contre, en 70 matchs aux commandes loin d’El Sadar. En effet, ils ne connaissent toujours pas la victoire à Pampelune en ce début de saison 2021/2022.

L’Osasuna de Arrasate a un bilan positif à domicile. Osasuna en visiteur avec Arrasate en entraîneur (70 matchs) :

26 victoires

20 tirages

24 défaites

89 buts pour et 88 contre – Pedro Martin (@pedritonumeros) 26 septembre 2021

“On fait confiance à Jagoba et à son staff technique à mort”Braulio a insisté en janvier dernier. Huit mois plus tard, le temps lui a donné raison et Osasuna continue de profiter d’un entraîneur parfaitement adapté à l’idiosyncrasie du club.