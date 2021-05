Jagoba Arrasate: “Nous avons besoin de Chimy”

01/05/2021 à 23:55 CEST

Jagoba Arrasate, L’entraîneur d’Osasuna, a analysé le retour à la propriété 467 jours après l’Argentin Ezequiel Chimy Avila.

Le technicien a assuré avoir vu “bien”. et qu’il continuera à accumuler des minutes car «ils ont besoin de lui», pensant déjà à la saison prochaine: «Nous avons besoin de lui. Nous avons également besoin de lui pour accumuler des minutes, même dans un match difficile car il a été contre des gagnants et des centres rapides. Nous avons besoin de lui à son meilleur parce que nous comprenons que la saison prochaine sera un joueur important pour nous; et pour cela il a besoin d’accumuler des minutes exigeantes et de qualité ”, a-t-il commenté lors d’une conférence de presse après la défaite 2-0 face au Real Madrid.

«Sur le plan physique, le genou tient et se sent de mieux en mieux. Ce fut un match difficile à jouer car il reste de nombreux mètres à parcourir. Ça va bien. Dommage que nous n’ayons pas trouvé plus de supériorité dans les transitions car sûrement il aurait eu une belle occasion de marquer, après le but refusé en première mi-temps, il s’est élargi.

Sur le développement du match, Balayez-vous Il a regretté qu’ils n’aient pas eu plus de succès à l’étage pour pouvoir décrocher la victoire: «Nous avons beaucoup travaillé jusqu’à cette minute, mais avec les coups arrêtés, leur puissance a prévalu et à partir de là, ce fut un autre match. On ne s’est pas amélioré avec les changements et c’est dommage car on a bien travaillé, on manquait de crocs, de mordant dans les transitions offensives ”, a-t-il analysé.