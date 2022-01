Jags clown Colts 26-11, empêche Indy de faire les séries éliminatoires

Les Colts d’Indianapolis ont gravement raté une chance d’obtenir une place de wild card pour l’AFC en s’inclinant à Jacksonville 26-11 dimanche dans le « match de clown », leur septième défaite consécutive sur la route contre les Jaguars.

Les Colts se sont fait faire le clown. Et ils ont été éliminés des séries éliminatoires lorsque Pittsburgh a battu Baltimore.

Le champion de la NFL, Jonathan Taylor, a été limité à 77 verges, Carson Wentz a retourné le ballon deux fois – menant à 10 points – et Indy (9-8) n’a pas fait grand-chose pour arrêter les terribles Jaguars (3-14).

Les Colts ressemblaient davantage à ceux qui auraient dû être parés de nœuds papillon géants, de maquillage, de perruques et de bretelles colorées.

Avec une place en séries éliminatoires en jeu, Indianapolis était une non-présentation lors d’une journée à 80 degrés à Jacksonville.

Le résultat de 15 points aurait pu être une plus grande éruption si les Jags avaient marqué des touchés au lieu de se contenter de deux buts sur le terrain à coups de puces à l’intérieur de la ligne des 5 verges. Néanmoins, Jacksonville a connu une marge de manœuvre dans un match pour la première fois de toute la saison.

Et ils ont quand même réussi à verrouiller le choix n ° 1 du repêchage de la NFL pour la deuxième année consécutive parce que Detroit a stupéfié Green Bay.

Malgré la défaite, les Colts auraient toujours pu décrocher une place en séries éliminatoires, mais avaient besoin de Baltimore pour battre Pittsburgh, de Las Vegas pour vaincre les Chargers de Los Angeles et de la Nouvelle-Angleterre pour vaincre Miami. C’était un trio d’événements improbable, et le destin d’Indy a été scellé par la victoire des Steelers 16-13 en prolongation.

Les Colts terminent la saison sur un dérapage de deux matchs alors qu’une seule victoire les aurait mis en séries éliminatoires. Et celui-ci a dû piquer plus que le crève-cœur à domicile de la semaine dernière aux Raiders.

La recrue Trevor Lawrence a couronné son meilleur match avec un jeu incroyable à la fin du troisième quart. Il a empêché un claquement élevé de passer au-dessus de sa tête, l’a rassemblé, a roulé à droite pour échapper à un défenseur non bloqué, puis a délivré une passe parfaite à Marvin Jones à l’arrière de la zone des buts pour un score de 2 verges.

Lawrence a complété 23 des 32 passes pour 223 verges et deux touchés, son premier match avec plusieurs passes de touché depuis le premier match de la saison. Cela a donné aux fans mécontents des Jaguars de l’espoir pour l’avenir, même ceux déguisés en clowns.

Des fans déguisés en clowns regardent pendant la première mi-temps d’un match de football de la NFL entre les Jaguars de Jacksonville et les Colts d’Indianapolis, le dimanche 9 janvier 2022, à Jacksonville, Floride (AP Photo/Stephen B. Morton)

Seuls quelques dizaines de fans – quelques centaines au plus – portaient des vêtements de clown pour protester contre la décision du propriétaire Shad Khan de garder le directeur général Trent Baalke. Mais leur message est devenu clair lorsqu’une femme ne portant aucun équipement de clown a été sélectionnée pour répondre à un défi de trivia sur les grands écrans du stade. Au lieu de choisir les réponses A, B ou C, elle a répondu « D, tirez Baalke », et des acclamations et des chants ont éclaté autour du TIAA Bank Field.

Un avion a fait flotter une « bannière #Klowntown » autour du stade avant le match. Un fan tenait une pancarte « Trent Baalke m’a donné un coup de pied ». Un autre panneau dirigé vers Khan et les joueurs disait: « Ce n’est pas vous. C’est Baalke. »

La classe de repêchage de Baalke a été décevante et ses signatures d’agents libres n’ont pas changé la donne. Sa réputation est loin d’être excellente, les cinq derniers entraîneurs avec lesquels il a travaillé ont été licenciés : Urban Meyer (2021), Doug Marrone (2020), Chip Kelly (2016), Jim Tomsula (2015) et Jim Harbaugh (2014).

On ne sait pas non plus comment sa présence affecte la recherche d’entraîneurs de l’équipe.

WENTZ LUTTE

Wentz a complété 17 des 29 passes pour 185 verges, avec un touché en temps perdu et une interception. Il a aussi tâtonné.

TEMPS BONUS

Jones a terminé avec sept attrapés pour 88 verges et un touché pour les Jaguars, déclenchant un incitatif de 500 000 $ dans son contrat en obtenant au moins 70 réceptions. L’ailier défensif Dawuane Smoot a également décroché un incitatif de 250 000 $ en atteignant six sacs.

BLESSURES CLÉS

Les Colts ont perdu CB Rock Ya-Sin lors de l’entraînement d’ouverture, une énorme perte étant donné qu’ils étaient déjà sans le partant Xavier Rhodes. Les Jaguars ont choisi le remplaçant Isaiah Rodgers et le rappel de l’équipe d’entraînement Anthony Chesley.

SUIVANT

Colts : Lancez-vous dans l’intersaison après avoir raté leur chance en séries éliminatoires.

Jaguars : Poursuivez leur recherche de coaching.