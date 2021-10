Jaguar I-Pace : attrape-Tesla | L’Express Financier

Les voitures électriques sont rapides. Les Tesla sont plus rapides. L’I-Pace semble combler le fossé entre les deux. Cette voiture électrique de Jaguar peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes, et elle le fait comme un jaguar bondissant dans la nature, en silence.

Qu’est-ce qui définit sa conception?

C’est la première voiture électrique de Jaguar, et elle a l’air de la pièce. Comme une voiture électrique, elle a l’air futuriste et, comme une Jaguar traditionnelle, elle présente des éléments de conception empruntés aux voitures de l’entreprise au cours des dernières décennies. D’une longueur d’environ 4,7 mètres, il a une présence routière massive.

Comment est la cabine ?

C’est somptueux, c’est le moins qu’on puisse dire. Il est spacieux également pour cinq adultes. L’espace de coffre est énorme et le capot avant dispose d’un espace de rangement pour le câble de charge.

Contrairement aux voitures Tesla qui ont un écran central massif (presque comme un iPad) et un tableau de bord «monotone», l’I-Pace reprend les éléments de conception traditionnels des voitures de luxe – une personne passant d’une voiture essence/diesel à l’I-Pace a gagné ne vous sentez pas à sa place.

Cependant, cela ne signifie pas que le tableau de bord n’est pas chargé à fond. Quelles que soient les commandes attendues d’une voiture électrique, elles sont à portée de main.

Comment ça roule ?

C’est incroyablement rapide. Bien que l’EQC et l’e-tron accélèrent plus rapidement que les voitures de luxe de taille similaire, ils ne vous « submergent » pas vraiment avec leur accélération. Non seulement le I-Pace vous submerge, il accélère si vite qu’il peut rendre certains occupants nerveux. Cette accélération extrême n’est pas seulement de 0 à 100 km/h, mais de n’importe quelle vitesse à n’importe quelle vitesse. Les freins sont tout aussi puissants et procurent ce sentiment de sécurité.

Quelle est la gamme?

C’est un domaine qui ne se sent pas trop « écrasant ». Alors que l’autonomie annoncée est de 470 km, lorsque j’ai eu la voiture d’essai, elle affichait une capacité de batterie de 92 % et une autonomie de 380 km. Après avoir parcouru 50 km dans le trafic de Delhi, l’autonomie est tombée à 300 km. Cependant, signalez qu’après avoir conduit avec un pied mou pendant encore 50 km, l’autonomie est tombée à seulement 280 km. Tu obtiens le point! Vous devez apprendre à conduire une voiture électrique pour maximiser l’autonomie.

Mais si vous conduisez dans la ville (n’importe quelle ville en Inde), cette autonomie est plus que suffisante pour une conduite d’une semaine.

Jaguar vous offre un chargeur mural domestique avec l’I-Pace (équipé d’un chargeur embarqué de 11 kW CA, qui peut recharger la voiture pendant la nuit et offrir jusqu’à 53 km d’autonomie par heure). Un câble de charge Mode 2 est également fourni, qui peut être utilisé avec une prise domestique (jusqu’à 6 km d’autonomie par heure).

Le câble Mode 3 qui se connecte aux points de recharge publics AC (généralement un chargeur de 50 kW) peut fournir jusqu’à 270 km d’autonomie par heure.

Pouvez-vous conduire plus longtemps que prévu ?

C’est possible dans les voitures électriques. L’I-Pace récupère de l’énergie par récupération en roue libre lorsque vous relâchez l’accélérateur ou par récupération de freinage lorsque la pédale de frein est enfoncée. Dans les deux cas, les moteurs électriques fonctionnent comme un générateur et convertissent l’énergie cinétique de la voiture en énergie électrique, qui est ensuite stockée dans la batterie. Par exemple, si vous roulez en descente, vous gagnerez en autonomie et roulerez beaucoup plus longtemps que les 470 km revendiqués.

Cela vaut-il la peine d’acheter?

La plupart de l’électricité produite en Inde provient du charbon, donc un argument en faveur de voitures électriques respectueuses de l’environnement n’a pas de sens. De plus, il est naïf de croire que les gens achètent des voitures électriques parce qu’ils veulent préserver l’environnement. Ils peuvent acheter parce que les voitures électriques ont l’air plus cool, regorgent de technologie, offrent une expérience de conduite unique et que la plaque d’immatriculation verte se démarque.

Au prix de Rs 1,06 crore à Rs 1,12 crore, l’I-Pace n’est pas bon marché, mais le type d’expérience de conduite qu’il offre et le nombre de têtes qu’il tourne n’ont pas de prix.

