Jahkim Robinson plaide coupable d’avoir tué Eva Fuld

Une adolescente de 14 ans du nord de l’État de New York a admis cette semaine avoir poignardé vicieusement à mort une enseignante à la retraite de 84 ans dans son appartement lors d’un vol raté plus tôt cette année. Comparaissant devant le tribunal du comté d’Onondaga, Jahkim Robinson lundi a officiellement plaidé coupable à deux chefs d’accusation de meurtre pour meurtre Eva Fuld en janvier, a rapporté WSTM-TV, filiale de Syracuse NBC.

Robinson, qui habitait à seulement deux portes de Fuld, a également plaidé coupable à un chef d’accusation de cambriolage au premier degré et de vol au premier degré.

Comme indiqué précédemment par Law&Crime, Robinson et plusieurs autres personnes auraient frappé le 21 janvier à la porte de l’appartement de Fuld à Grant Village. Quand elle a répondu, ils sont entrés de force dans sa maison. Une fois à l’intérieur de l’appartement de Fuld, l’invasion de domicile est rapidement devenue violente. La horde d’intrus aurait violemment battu Fuld avant que Robinson ne la poignarde plus de trois douzaines de fois, ont indiqué les autorités. Les procureurs ont accusé Robinson d’avoir » poignardé ou coupé la victime 43 fois, lui causant des blessures au torse et aux extrémités, entraînant sa mort « .

L’accusé et ses complices présumés auraient ensuite volé un certain nombre d’effets personnels de Fuld, notamment ses clés de voiture, son véhicule, son portefeuille, ses cartes de crédit et ses cartes d’assurance. Robinson, cependant, serait actuellement le seul meurtrier inclus dans le groupe, selon le procureur du comté d’Onondaga. William Fitzpatrick.

L’ancienne enseignante de français, décrite par des amis dans un rapport Syracuse Post-Standard comme « gentille » et « excentrique », n’a été découverte que quatre jours après avoir été poignardée.

« Certains voisins ont commencé à s’inquiéter pour elle, sa voiture avait disparu, alors la police a contacté le propriétaire et a vérifié son appartement, et ils ont trouvé une scène horrible », a déclaré Fitzpatrick lors d’une conférence de presse après l’arrestation de Robinson. La police aurait déclaré que Robinson était en possession de nombreux objets volés dans l’appartement de Fuld lorsqu’il a été arrêté.

Robinson a d’abord été inculpé en tant que jeune délinquant sous les auspices des règles Raise the Age de l’État de New York. Ces règles éloignent les adolescents délinquants violents des populations adultes et les jeunes délinquants non violents pendant leur détention, mais ils sont soumis aux mêmes procédures pénales que tout autre accusé, selon Syracuse.com.

Parce qu’il n’avait que 14 ans au moment du meurtre, Robinson encourt une peine minimale de 5 ans à la prison à vie et une peine maximale de 9 ans à la prison à vie.

Chef de la police de Syracuse Kenton Buckner en février a décrit le meurtre de Fuld comme « horrible et dégoûtant ».

« Il y a des choses dans ce travail qui vous collent à l’esprit », a déclaré Buckner la semaine après la découverte du corps de Fuld et après la détention du suspect. «Je peux vous parler de cas à Louisville, à Little Rock et à Syracuse dont je me souviendrai. Ce sera celui dont je me souviendrai. Ma mère vit seule, alors je pense à ce genre de chose.

Robinson est actuellement détenu au centre de détention Hillbrook, un petit centre de détention pour mineurs de 32 lits dans le comté d’Onondaga.

Il doit comparaître devant le juge Matthieu Doran devant le tribunal du comté d’Onondaga le mois prochain pour son audience de détermination de la peine.

