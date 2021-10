J’ai 17 ans mais les réseaux sociaux me donnent l’impression d’être un échec ⋆ .

Si vous n’avez pas atteint quelque chose au moment où apparemment tout le monde l’a fait, cela peut vous faire remettre en question votre valeur (Photo : Qais Hussain)

« Je viens de réussir mon examen de conduite ! » un ami a posté sur Snapchat. J’ai répondu ‘Félicitations mon frère’ – avec envie.

Bien sûr, j’étais heureux que mon ami soit maintenant un pilote qualifié – c’est un énorme exploit pour un jeune de 17 ans – mais j’étais jaloux que ce ne soit pas moi.

C’était le neuvième message que je voyais au cours des trois derniers mois d’une personne du même âge que moi obtenant son permis de conduire. Et je n’avais même pas pris ma première leçon.

J’ai lu une autre notification qui disait “Je viens d’avoir un nouveau travail !” A l’époque, j’ai fait semblant d’en être content, mais au fond, cela m’a fait sentir comme un échec parce que je n’y suis pas parvenu.

Le coup de grâce a été lorsqu’une personne que je n’aime pas vraiment a déclaré à ses abonnés Snapchat qu’elle “ne pouvait pas être plus heureuse dans la vie”. Pour moi, ce message était atroce – pas parce que je ne voulais pas qu’elle soit contente, mais parce que je ne ressentais pas la même chose.

Je pourrais peut-être vivre avec un ou deux messages occasionnels de personnes que je connais sur la qualité de leur vie. Mais au lieu de cela, cela ressemble à une vague constante d’adolescents impertinents déclarant toutes les choses incroyables qu’ils accomplissent.

À chaque nouvelle annonce de succès, Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter me brisent petit à petit.

Cela m’oblige à me demander : qu’est-ce que je fais ? Pourquoi les gens semblent-ils si ravis de leurs réalisations ? Pourquoi ce n’est pas moi ?

Les réseaux sociaux sont, en effet, en train de détruire ma vie.

Tout au long de la pandémie, Internet a été indispensable: c’était ma connexion avec ma famille et mes proches lorsque nous ne pouvions pas nous rencontrer dans la vraie vie, et m’a tenu au courant de ce qui se passe dans le monde – sans doute, les médias sociaux ont été plus vitaux que ceux du gouvernement des points de presse abyssaux et ambigus.

Du côté de l’entreprise, il peut être un outil de réseautage, de recherche d’opportunités de carrière et de forger des liens avec des personnes à travers le monde pour des avantages commerciaux. Pourtant, malgré les éléments positifs du monde virtuel, je ne peux m’empêcher de l’utiliser pour me juger négativement par rapport à mes amis car tout ressemble à une compétition.

Il est très facile de se laisser convaincre que la vie de chacun est aussi parfaite qu’elle le laisse paraître (Photo : Qais Hussain)

À vrai dire, j’ai toujours comparé mes faiblesses aux forces des autres et, à mon avis, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Des tests d’orthographe et des journées sportives à l’école primaire à mes résultats au GCSE au secondaire, j’ai mesuré mes réalisations par rapport à celles de mes pairs pour aider à renforcer mon dévouement et mon engagement à m’améliorer.

Mais au cours des derniers mois, la comparaison a fait le contraire pour moi parce que je n’ai pas pu «m’améliorer» en raison de la pandémie et des directives gouvernementales. Chaque fois que je me suis classé contre les victoires de mes amis, cela a porté un coup à ma confiance, chacun plus brutal les uns que les autres.

Cette habitude de comparaison négative a commencé vers mars, lorsqu’un ami a posté comment il « aimait la pandémie » et comment cela faisait de lui une « meilleure personne ». Ce post m’a beaucoup bouleversé car contrairement à lui, je n’aimais pas la situation.

Une enquête menée par la Royal Society for Public Health a demandé aux 14-24 ans au Royaume-Uni comment les plateformes de médias sociaux avaient un impact sur leur santé et leur bien-être. Les résultats ont révélé que ces applications et sites entraînaient une augmentation des sentiments de dépression, d’anxiété, de mauvaise image corporelle et de solitude.

Faut-il s’étonner pourquoi je trouve les mises à jour sans fin si toxiques ?

Certains de mes amis d’école ont même eu des enfants et se sont mariés – à 17 et 18 ans. Ils ont déjà réalisé des choses incroyables et semblent avoir toute leur vie définie, il n’y a qu’un seul mot pour ce que je ressens : envieux.

Même si je ne veux pas d’enfants en ce moment, je ne peux m’empêcher de me sentir découragé quand je vois des gens de mon âge fonder une famille. Je me demande souvent : « Est-ce que je fais quelque chose de mal dans la vie ?

Si vous n’avez pas atteint quelque chose au moment où apparemment tout le monde l’a fait, cela peut vous faire remettre en question votre valeur.

Ironiquement, j’ai découvert le terme “syndrome de l’imposteur” sur Twitter. Selon le Cambridge Dictionary, c’est le sentiment fréquent de ne pas mériter son succès et de se sentir comme un échec.

D’une certaine manière, je suis reconnaissant aux médias sociaux de m’avoir aidé à réaliser que d’autres personnes luttent également avec ces sentiments.

Le syndrome de l’imposteur m’affecte pour trois raisons : je suis une personne de couleur, je suis musulman et je viens de Bradford, un endroit précédemment cité dans la presse comme une « zone interdite aux Blancs » et est extérieurement perçu comme un des « endroits les plus dangereux où vivre » du Royaume-Uni. Ces facteurs me désavantagent statistiquement et me font sentir que je ne suis pas assez bien.

En raison du climat éducatif, social et économique créé pendant l’austérité, une pression considérable s’exerce sur les jeunes pour qu’ils réussissent toujours plus. J’ai peur que d’autres comme moi finissent par s’épuiser.

J’ai l’impression que tout le monde vit des vies idylliques, sauf moi

Selon la Fondation pour la santé mentale, 60 % des jeunes (âgés de 18 à 24 ans) se sont sentis tellement stressés par la pression de réussir qu’ils se sont sentis dépassés ou incapables de faire face.

J’ai parlé à mes parents de ce que je ressens sur les réseaux sociaux, et ils m’ont toujours donné des réponses bien intentionnées mais prévisibles comme : « Cela ne montre que la moitié de ce qui est réel ».

Dans une certaine mesure, je vois ce qu’ils signifient. Cependant, lorsque je fais défiler mon téléphone, j’ai toujours l’impression que tout le monde vit des vies idylliques, sauf moi.

Pourtant, je suis coupable de partager mes succès et mon bonheur en ligne. J’étais en vacances cet été à Glasgow et dans le Surrey, et j’ai spammé mes comptes avec des photos. Nous montrons tous nos vies « merveilleuses » sans nous en rendre compte.

Partager mes photos sur Instagram me semblait une chose triviale à l’époque parce que tout le monde le fait. En toute honnêteté, je n’ai pas pris en compte ce que les autres pourraient ressentir à propos de moi en publiant combien de temps incroyable je passais à l’extérieur. À la réflexion, je regrette d’avoir pu déprimer les gens en voyant mes photos de vacances.

En été, j’ai fait quelque chose que je n’avais jamais attendu de moi-même : j’ai décidé de limiter mon utilisation des réseaux sociaux à une heure maximum par jour, à la fois pour Instagram et Snapchat. Ma décision a été motivée par une combinaison de ce que je ressentais et du fait que j’avais besoin de faire une pause.

Pour l’instant, je ne regrette pas du tout ma décision. Bien sûr, je suis constamment tenté d’enfreindre ma règle mais je sais que si je le fais, je serai dans la même situation qu’avant. Cela m’a fait me sentir beaucoup mieux – me donnant le temps de me concentrer sur d’autres choses.

Je pense que les entreprises de médias sociaux devraient mettre davantage l’accent sur le fait que toutes les photos ne sont pas «réelles», même si elles le semblent, et renforcer le fait que les gens exagèrent leur bonheur. J’avais l’habitude de faire l’erreur de ne pas m’en souvenir quand je passais des heures à faire défiler mon téléphone.

Il est très facile de se laisser entraîner à croire que la vie de chacun est aussi parfaite qu’ils le font paraître.

Utiliser et survivre sur les réseaux sociaux n’est pas facile, mais je vous exhorte : ne vous laissez pas berner. Ceux qui ont une existence apparemment idéale luttent autant que n’importe qui d’autre.

