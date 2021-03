J’ai 60 ans et j’ai perdu mon emploi à cause du COVID-19. Mon mari gagne 150 000 $. Nous avons économisé 1,3 million de dollars. Dois-je me résigner à la retraite anticipée?

Cher Quentin,

J’ai été licencié en raison du COVID-19 l’année dernière. Je veux travailler, mais chercher quelque chose près de chez moi ne me dérange pas, et les trajets longue distance ne sont pas une option pour moi.

Notre maison et nos véhicules sont payés et mon mari gagne 150 000 $ par année. J’ai presque 60 ans et il est BEAUCOUP plus jeune que moi. Dois-je simplement me résigner à une retraite anticipée et dépendre de lui, sans pouvoir contribuer au ménage et à un 401 (k) et aux fonds de retraite?