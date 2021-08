J’ai 66 ans, je reçois 26 300 $ par an en sécurité sociale et je veux vivre dans une petite ville au bord de l’océan – alors où devrais-je prendre ma retraite ?

J’ai 66 ans, je suis célibataire et j’espère prendre ma retraite bientôt. J’habite actuellement dans le Connecticut, où les impôts sont assez élevés, et je cherche un endroit moins cher et plus chaud.

J’ai des liquidités d’environ 900 000 $ et un autre peut-être 200 000 $ en capitaux propres dans ma maison (mais je souhaiterais peut-être garder la maison pour un revenu de location). J’aimerais que ma principale source de revenu de retraite soit ma sécurité sociale d’environ 26 300 $ par an.

Je veux voyager, donc je ne veux pas dépenser beaucoup pour le logement, et j’aimerais une petite ville, pas plus de 30 minutes de l’océan Atlantique. J’aimerais aussi une ville à deux heures ou moins en voiture d’un aéroport international. Ce serait formidable si la ville avait un collège ou une université et/ou une population mixte comprenant des retraités. De bonnes idées ?

Merci,

MAM

—————————————–Chere maman,

Vous faites partie d’une grande tendance : les gens qui sortent du nord-est pour une vie moins chère et un temps plus chaud – beaucoup d’entre eux vers le sud. Et tandis que le Sud a ses inconvénients, comme des étés étouffants, vous pourrez certainement trouver un coût de la vie réduit, un temps généralement doux pendant de nombreux mois de l’année, et beaucoup de bonne nourriture et de culture.

Cela dit, il peut être un peu difficile de vivre uniquement de votre sécurité sociale – du moins si vous voulez une ville fascinante juste à côté de la côte. Mais si vous tirez également des revenus de location de votre maison, vous devriez pouvoir le faire, tout en utilisant une partie de vos économies pour voyager. Dans cet esprit, voici quelques endroits abordables près de l’océan qui devraient répondre à la plupart de vos critères.

Palm Coast, Floride

Quelques murs le long d’une plage en Floride près de Palm Coast. iStock

Niché entre St. Augustine et Daytona Beach, ce lieu de retraite sous le radar de la Floride – qui se trouve sur plus de 70 miles de canaux et l’Intracoastal Waterway – prouve que «la Floride peut toujours être un endroit peu coûteux où vivre», Annette Fuller, le rédacteur en chef du magazine Where to Retire, a déclaré à MarketWatch.

Le coût de la vie est à peu près dans la moyenne pour les États-Unis Les maisons médianes à Palm Coast coûtent environ 215 000 $ (avec des impôts fonciers inférieurs à la moyenne des États-Unis), et le loyer médian d’un appartement d’une chambre est inférieur à 1 000 $, selon Sperling’s Best Des endroits. (Fuller ajoute qu’il y a « beaucoup de logements pour adultes actifs » dans la région.) Un autre avantage en Floride : vous éviterez l’impôt sur le revenu.

Les résidents viennent souvent dans la région pour les plages de l’Atlantique, mais à Palm Coast, ils trouvent également de nombreuses activités de plein air, notamment «le tennis, le golf, le pickleball et même le croquet», explique Fuller. Palm Coast compte plus de 200 km de sentiers pédestres et cyclables, ainsi que des sites de pêche et de navigation de plaisance. Et l’observation des oiseaux est également populaire ici, en particulier à St. Joe Walkway et Linear Park.

En rapport:Les gens qui vivent sur la côte sont généralement plus heureux que ceux qui ne le font pas

Autres choses à cocher sur votre liste : il y a beaucoup d’autres retraités ici, et vous pouvez vous rendre à l’aéroport international de Daytona en un peu plus d’une demi-heure en voiture.

Maintenant, quelques inconvénients : les étés sont chauds et humides, il y a un risque d’ouragans et certains résidents se plaignent de la croissance rapide et de l’étalement de la région. De plus, si vous souhaitez réduire davantage les coûts, il existe des endroits moins chers pour prendre votre retraite dans le Sunshine State (surtout si vous êtes prêt à regarder à l’intérieur des terres).

En chiffres :

Population : 82 350

Minimum de janvier/maximum de juillet : 45 °F/90 °F

Source : Les meilleurs endroits de Sperling

—————————————————————————————————————— Summerville, SC

À proximité de Charleston est un tirage au sort pour les résidents de Summerville, SC iStock

Cette petite ville à environ 25 miles de Charleston a récemment atterri sur la liste Forbes des meilleurs endroits pour prendre sa retraite, avec la publication mettant en évidence ses hivers doux, sa qualité de l’air supérieure à la moyenne, son faible taux de crimes graves et « un nombre suffisant de médecins par habitant ».

De plus, c’est abordable : le coût de la vie est « dans la moyenne nationale », note Forbes, et les revenus de la sécurité sociale ne sont pas imposés en Caroline du Sud. Une maison médiane peut être achetée pour environ 215 000 $, avec des impôts fonciers inférieurs à la moyenne américaine. Le loyer d’un appartement d’une chambre s’élève en moyenne à moins de 1 000 $ par mois.

Summerville est remarquable pour sa verdure. Ses rues sont bordées de magnifiques azalées et de pins imposants. Elle regorge également d’histoire : une partie de la ville est inscrite au registre national des lieux historiques. Et il y a beaucoup de cette saveur du Sud pour tout le monde : Summerville prétend être le berceau du thé sucré, et Southern Living a récemment écrit à ce sujet : « Les deux meilleurs endroits au monde pour déguster du thé sucré cet été sont : 1. Votre devant porche; et 2. Summerville, Caroline du Sud. De plus, vous êtes à proximité de Charleston, qui est réputée pour son excellente cuisine et sa culture robuste, possède un aéroport international et est une ville universitaire.

Le plus gros inconvénient pour vous est peut-être que vous êtes à un peu plus d’une demi-heure des plages populaires de l’océan Atlantique (par exemple, Folly Beach est à environ 45 minutes en voiture de Summerville). Mais peut-être que la proximité de Charleston et l’abordabilité relative de Summerville compensent cela.

En chiffres :

Population : 49 000

Minimum de janvier/maximum de juillet : 35 °F/90 °F

Source : Les meilleurs endroits de Sperling

———————————————————————————————————————Brunswick, Géorgie, région

Une maison à Brunswick. iStock

Alors que St. Simon’s, Jekyll Island et Sea Island (qui constituent les îles dites d’or) attirent le plus l’attention dans la région, Brunswick – la porte d’entrée continentale vers ces îles – vous donne accès à leurs magnifiques plages à une fraction de le coût. Le coût de la vie est nettement inférieur à la moyenne aux États-Unis, avec un logement médian à moins de 140 000 $. Les revenus de la sécurité sociale sont exonérés de l’impôt sur le revenu de l’État de Géorgie.

Le centre-ville de Brunswick est connu pour son architecture historique de l’époque victorienne (il a été nommé Main Street City par le National Trust for Historic Preservation) et compte plus d’une douzaine de places historiques. De plus, vous trouverez une poignée de boutiques locales, de galeries d’art, de restaurants et plus encore dans cette ville d’environ 16 000 habitants, ainsi que des spectacles au théâtre historique Ritz.

Les activités de plein air comme l’observation des oiseaux sont importantes ici, car Brunswick est entouré de marais d’eau salée. Et les îles d’Or sont réputées pour leur golf et leurs kilomètres de plages. De plus, les Golden Isles ont une ambiance unique – un “mélange de formalité et de facilité à la maison”, écrit Travel & Leisure. Et le magazine Where to Retire, qui a répertorié Brunswick/Golden Isles parmi ses choix d’endroits où prendre sa retraite, écrit à propos de la région : . ”

Brunswick est également une ville universitaire – le College of Coastal Georgia est ici – à environ une heure de Jacksonville, en Floride, qui possède un aéroport international ; et il y a un hôpital en ville (le système de santé du sud-est de la Géorgie).

Un inconvénient est que la criminalité ici est plus élevée que la moyenne (bien qu’il existe des quartiers et des villes statistiquement plus sûrs dans la région, comme vous pouvez le voir sur cette carte).

En chiffres :

Population : 16 000

Minimum de janvier/maximum de juillet : 42 °F/91 °F

Source : Le meilleur endroit de Sperling