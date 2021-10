24/10/2021 à 23:43 CEST

L’anglais Lewis Hamilton (Mercedes) a reconnu que Il a « tout donné » pour tenter de battre le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix de Formule 1 des États-Unis, mais n’a pas pu le faire. « Je me suis bien passé, j’ai absolument tout donné, mais on ne pouvait pas en demander plus », a-t-il commenté au signal international après la course.

Le Britannique, qui a dépassé Verstappen Au premier virage, il s’est fait dépasser par le Néerlandais alors qu’il avançait son arrêt au stand et, s’il n’a cessé de se battre jusqu’au bout, il n’a pas réussi à le rattraper.

« Merci à mon équipe pour les grands arrêts qu’ils ont réalisés, un excellent travail et pour les fans. »a-t-il déclaré. En moindre mal, il a obtenu le bonus du meilleur tour et reste à douze points Verstappen au classement de la Coupe du monde.