J’ai acheté du Bitcoin (BTC) lorsque le Sénat a adopté le projet de loi de relance de 1 900 milliards de dollars : maire de Miami

Miami accueillera la communauté crypto et plusieurs autres investisseurs participant à la conférence Bitcoin 2021 cette semaine.

En parlant de l’événement sur CNBC, le maire de Miami Francis Suárez a révélé qu’il avait acheté du Bitcoin (BTC/USD) et de l’Ethereum (ETH/USD). Selon lui, les crypto-monnaies ont été achetées le jour où le Sénat américain a adopté le projet de loi de relance de 1 900 milliards de dollars.

Il a déclaré qu’au moment où il a acheté Ethereum et Bitcoin, les crypto-monnaies se négociaient respectivement à environ 1 500 $ et 30 000 $. Suarez a ajouté qu’il avait décidé d’acheter les actifs ce jour-là parce qu’il savait qu’une augmentation était inévitable après le projet de loi de relance.

L’aîné appelle Bitcoin un “jeune actif”.

Le maire, qui est également avocat, a également déclaré qu’il prévoyait d’ajouter plus d’ETH et de BTC à ses propriétés lors du dernier krach boursier. Cependant, il a partagé ses inquiétudes quant à la probabilité de manipulation de Bitcoin et a qualifié la crypto-monnaie de “jeune actif”.

Il a récemment tweeté sur les activités de Miami autour de Bitcoin, ajoutant que le tweet avait reçu beaucoup d’attention.

“Quand j’ai tweeté sur ce que nous faisons à Miami à propos de Bitcoin, c’était la vidéo la plus regardée que j’ai jamais publiée”, a-t-il noté.

Il a déclaré que la vidéo avait recueilli 7 millions de vues, ce qui est une indication du niveau élevé d’intérêt que suscitent les crypto-monnaies.

Lors d’une interview avec Fox Business en janvier, Suárez a annoncé son intention d’investir dans Bitcoin. Il a également noté que la ville est en train d’établir des réglementations qui encourageront une plus grande adoption de la plus grande crypto-monnaie du monde dans la région.

Suarez critique l’exploitation minière de Bitcoin en utilisant “l’énergie sale”.

Le plus ancien a toujours pris en charge Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, malgré les négativités perçues qui les entourent. Cependant, il a critiqué l’utilisation de ce qu’il a appelé “l’énergie sale” pour exploiter Bitcoin. Ceci est conforme aux préoccupations partagées par d’autres passionnés de Bitcoin, tels que Elon Musk de Tesla.

Suarez a ajouté que les États-Unis sont capables de fournir une énergie propre pour l’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

