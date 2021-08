J’ai acheté un interrupteur et je suis un idiot, alors j’ai gâché l’anniversaire de ma fille

Image : Nintendo / Kotaku

Ma fille a eu 11 ans aujourd’hui, et étant donné qu’elle aime la chose mais doit toujours partager notre unité existante avec moi et son frère, tout ce qu’elle voulait, c’était une Nintendo Switch. Alors on lui en a pris un.

C’était beaucoup d’argent pour un cadeau d’anniversaire, mais ma femme – comme elle le fait toujours – a trouvé des moyens de me le justifier, comme le fait que nous possédions déjà tous les jeux, et nous avons donc réussi à faire une bonne affaire sur une sarcelle. Switch Lite (la couleur qu’elle voulait, elle a 11 ans, elle est très pointilleuse), lui a offert un joli étui pour l’accompagner et s’est préparée à voir un enfant heureux.

Ce matin, elle a fait irruption dans notre chambre, nous lui avons offert son cadeau et elle était ravie. Elle aimait le Switch, aimait la couleur, aimait le boîtier (un Animal Crossing de la même couleur que la console). Étant une si grande fan d’Animal Crossing, c’est ce qu’elle voulait jouer en premier, et ayant déjà recherché et confirmé le fait que nous pouvions transférer son île sur son propre Switch, nous étions prêts à la laisser y aller comme un cadeau d’anniversaire spécial ( normalement, mes enfants ne sont pas autorisés à jouer à des jeux pendant une semaine d’école).

J’ai allumé le Switch, nous lui avons obtenu un nouveau profil, nous sommes allés le lier à mon compte Nintendo eShop afin que nous puissions accéder aux mêmes jeux et… hein. Bien qu’il ait vécu paisiblement sur mon Switch existant pendant cinq ans sans jamais avoir besoin de se reconnecter à ses informations, il me demandait maintenant un code Google Authenticator. Bizarre, mais peu importe, je pourrais faire ça.

J’ai donc ouvert mon téléphone, puis Google Authenticator et c’était vide. Ce que c’était bien sûr. J’ai eu un nouveau téléphone en février 2021, et lorsque j’ai configuré Google Authenticator pour la première fois, il aurait été sur un téléphone plus ancien, ce que je n’ai découvert que cette année – lorsque j’ai été bloqué sur mon compte Ubisoft pour la même raison – ne l’est pas. transférer les codes sur le nouveau matériel.

Avec le Switch me demandant maintenant si j’aimerais entrer un code de sauvegarde à la place, j’ai commencé à transpirer un peu. Personne à part ma mère, qui écrit les mots de passe dans un petit livre papier qu’elle garde sous son moniteur, ne garde en fait leurs codes de sauvegarde, n’est-ce pas ? Seulement je l’ai fait, je m’en souviens maintenant, je le fais toujours pour des choses importantes comme le matériel Nintendo, je l’avais joué et archivé dans mon courrier électronique de travail quand je les ai reçus pour la première fois, il y a toutes ces années.

J’ai tapé des “codes de sauvegarde Nintendo Switch” dans mon e-mail et n’ai rien reçu. Aucun résultat avant 2017, en fait, ce qui… oh. Oh putain. C’est exact. J’avais l’habitude de travailler dans un endroit appelé Gawker, qui était génial jusqu’à ce qu’il soit détruit par un lutteur et un vampire fasciste, et au milieu de la tourmente de devoir changer de propriétaire, nous avons tous perdu l’accès à nos anciens comptes Google liés au travail.

J’ai acheté mon Switch et j’ai probablement configuré 2FA, quelque temps avant 2017, et ces codes ont donc également disparu. Maintenant, je transpirais vraiment, mais en désespoir de cause, j’ai pensé que tout allait bien, je peux simplement appeler Nintendo et ils me guideront à travers une récupération de compte. J’ai eu à bloguer sur les gens qui font ça pendant 15 ans, maintenant que c’est mon tour, ça ne peut pas être si difficile, non ?

Seulement, c’est parce que Nintendo Australia – probablement en raison des blocages constants de Covid dans la ville où ils sont basés, Melbourne – n’a désormais plus de numéro de téléphone que vous pouvez appeler, juste un formulaire de site Web. Ce qui peut prendre jusqu’à sept jours pour être répondu.

J’avais gâché son anniversaire. Eh bien, pas tout, la Switch supportera les maux de tête de cette semaine, et elle va organiser une énorme fête et tout ira bien, mais pour l’instant, dans ces premières heures de joie et de plaisir où elle aurait dû se délecter en obtenant cette nouvelle chose incroyable, tout a tourné à la merde.

Je sais que c’est techniquement ma faute en grande partie ! Comme je l’ai dit en haut, je ne suis rien d’autre qu’un grand idiot, trébuchant à travers les jours et les blogs comme un homme qui s’accroche continuellement à un téléphone qui tombe sur du béton. J’étais trop arrogant pour configurer la console à l’avance car je savais que les mises à jour du micrologiciel de Switch ne prenaient qu’une minute ou deux, trop présumant que la connexion à un compte que j’avais possédé pendant tant d’années serait facile.

Mais allez, mec, Google Authenticator est nul, et même après avoir traversé cela plus tôt dans l’année avec Ubisoft, je n’avais aucune idée de quels autres anciens comptes étaient bloqués derrière une installation morte. Tout le concept des codes de sauvegarde est également nul, Peter Thiel et Hulk Hogan et l’État de Floride sont nuls, et quelles sont les chances que Nintendo Australia n’ait pas un seul numéro de téléphone que je puisse appeler ? Et tout ça se passe en même temps ?

Donc à ma fille, si jamais vous trouvez ce post et le lisez, je suis vraiment désolé que nous n’ayons pas pu faire fonctionner Animal Crossing le jour de votre anniversaire. J’espère que vous lisez ceci des années plus tard et que tout s’est parfaitement déroulé et que vous êtes le plus grand gestionnaire de services aux résidents au monde, vous occupant d’une île aussi audacieuse et belle que vous.

Et à tous les autres, épargnez-moi les conseils. Je sais que j’aurais pu mieux gérer tout ça, mais allez, comment suis-je censé expliquer que toute cette merde se passe mal en même temps, le même jour ? Parfois, vous pouvez vous préparer à ce que la vie vous réserve, et d’autres fois, vous n’avez qu’à hausser les épaules et à dire, eh bien, les forces irrésistibles des entreprises technologiques monopolistiques, une pandémie mondiale et les opérations en ligne de Nintendo m’ont certainement eu cette fois.