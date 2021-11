J’ai acheté un tapis de souris Genshin Impact Oppai et je ne regrette rien

Je les ai touchés.Photo : miHoYo / Kotaku

Les conventions d’anime sont des zones crépusculaires de décisions d’achat très discutables. Les affichages colorés sont impitoyablement efficaces pour faire pression sur les escrocs pour qu’ils dépensent leur argent sur la base des émotions, plutôt que de la logique ou de la responsabilité fiscale. Quand j’étais lycéen, j’achetais souvent des gros caractères que je regrettais quelques heures plus tard, ou un porte-clés qui se rayait trop facilement. Ce week-end à Anime NYC, j’ai acheté un tapis de souris titty modelé sur Zhongli de Genshin Impact. C’est maintenant lundi après-midi, et j’aime toujours ce tapis de souris.

Voir:

J’espère que cela ne gâchera pas mes poignets dans un avenir prévisible.Photo : miHoYo / Kotaku

Pour les non-initiés, un tapis de souris « oppai » est une surface de souris à base de gel sur laquelle est généralement imprimé un personnage d’anime aux gros seins. L’activité est en 3D ; ce tapis de souris a des nichons, qui se nichent à votre poignet. En posséder un invitera généralement le jugement de ceux qui ne collectionnent pas les tapis de souris aux gros seins, mais il existe également de nombreux fabricants qui impriment des versions non sexuelles. J’ai vu des tapis de souris oppai de mégots de corgi, Kirby et divers Pokémon.

Ce tapis de souris n’en faisait pas partie. Lorsque je suis passé devant le présentoir d’Anime NYC, j’ai définitivement trouvé ce tapis de souris en particulier un peu… risqué. Bien qu’il soit un homme, ce qui rend ses seins légaux dans la rue dans notre pays, les joues de Zhongli étaient légèrement saupoudrées et il y avait des petits cœurs blancs dans le coin. Ce n’était pas un tapis de souris platonique.

Je me tenais un peu maladroitement devant le stand de l’artiste. L’un des commerçants m’a encouragé à toucher l’échantillon de tapis de souris, ce que j’ai fait. Le remplissage en gel était un peu plus plat que la plupart des tapis de souris oppai. Ce qui avait du sens, puisque Zhongli n’était pas un personnage très plantureux. Ma première réflexion : est-ce encore ergonomique si ses badonkers ne sont pas très gros ? J’ai demandé à l’artiste, mais elle ne connaissait pas la réponse. J’ai commencé à m’éloigner de la cabine. Je suis un écrivain professionnel. Mes poignets sont mon gagne-pain, et je n’allais pas les foutre en l’air avec un tapis de souris titty.

Mais était-ce vraiment la raison ? Se pourrait-il que j’étais simplement gêné de passer de « joueur normal de Genshin Impact » à « joueur de Genshin Impact qui possède un tapis de souris titty ? » Zhongli est mon personnage préféré, mais il est vrai que je ne suis pas très excité à son sujet. Si je l’étais, je pourrais facilement acheter du vrai porno d’un personnage du jeu d’anime le plus populaire au monde. Non, je voulais ce tapis de souris parce que j’aimais collectionner des articles de fans inhabituels.

Ce tapis de souris était l’œuvre d’art la plus intéressante que j’avais vue toute la journée. De plus, c’était une empreinte de mon personnage préféré à son apogée. Je pouvais reposer mes poignets sur les seins d’un dieu de 6 000 ans qui avait scellé d’autres dieux. Je pensais sans cesse au tapis de souris alors que je marchais dans le hall d’exposition.

Avant qu’il ne soit épuisé, j’ai envoyé un texto à un ami :

Est-ce qui je suis en tant que personne

C’était le nœud de mon dilemme. Lorsque les fans achètent des choses d’une série qu’ils aiment, c’est pour exprimer leur identité en tant que fan. Je n’ai jamais acheté d’imprimés sexy auparavant. Je suis toujours passé devant des oreillers de corps d’anime.

Bon sang, je ne sais même pas si j’aimerai Genshin Impact dans quelques années. J’ai déjà adoré les anime tels que Death Note, Inuyasha et D.Gray-man. En l’espace d’une décennie, mon amour s’est déprécié au profit d’une simple appréciation. De vieilles épingles et breloques de téléphone ramassent la poussière dans la maison de mes parents. Il n’y a rien de plus éphémère que d’être amoureux d’une œuvre de fiction. Est-ce que j’achèterais un tapis de souris titty d’une flamme vite oubliée ?

J’ai sondé mon environnement. Tout autour de moi, il y avait des cosplayers qui avaient consacré des centaines d’heures à des costumes pour des tenues qu’ils ne porteraient que pendant trois jours. J’ai reconnu plusieurs cosplays de personnages de Genshin qui n’étaient même pas encore sortis. Ce qui est bien avec les conventions de fans, c’est que tout le monde aime les choses sans crainte. Ce sont des capsules de dévotion qui sont largement libérées des préoccupations pour l’avenir. N’est-il pas mieux d’avoir aimé et perdu que de ne jamais avoir aimé du tout ?

Mon ami a répondu assez rapidement :

Oui obtenir le coussin de titty morax, sisi

Nouvellement possédé par un courage étrange, je suis retourné au stand et j’ai demandé si le tapis de souris était toujours disponible. C’était. Juste au moment où j’allais remettre ma carte de crédit à l’artiste, mon portefeuille à fermeture éclair s’est coincé. J’ai lutté avec pendant 10 minutes. C’était comme si une puissance divine était intervenue pour me sauver de mon achat. Pourtant, je ne céderais pas. Je me suis tenu sur le côté de la cabine et j’ai tiré sur mon portefeuille jusqu’à ce qu’il se desserre enfin. Quelques instants plus tard, j’étais l’heureux propriétaire d’un tapis de souris Zhongli oppai en édition limitée.

Photo : miHoYo / Kotaku

Lorsque je l’ai montré à des amis dans un restaurant, un participant à la convention de passage m’a interrompu pour leur demander où ils pouvaient en acheter un. Un autre ami m’a demandé le lien du magasin par message privé. Lorsque je suis retourné au magasin le dernier jour, j’ai vu qu’ils étaient tous complètement épuisés. Pour penser, j’avais presque perdu sur – si je peux être si audacieux – le meilleur morceau de merch à la convention.

Deux jours plus tard, et je ne peux toujours pas me résoudre à regretter cet achat. Mon seul reproche ? J’aimerais pouvoir encore voir le visage de Zhongli lorsque je l’utilise.