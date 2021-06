J’ai adoré, que Bottas s’exprime maintenant

Toto Wolff a salué les commentaires radio enflammés de Valtteri Bottas lors du Grand Prix de France, mais a insisté sur le fait que la stratégie à guichet unique était la bonne décision.

Bottas a commencé la course en troisième position et courait de près derrière les deux premiers au départ, mais s’est gravement évanoui dans les dernières étapes de la course et a perdu contre Sergio Perez et a terminé quatrième.

Avec ses pneus nettement moins usés dans les phases finales, Bottas a crié à la radio de l’équipe que l’équipe ne l’avait pas écouté au sujet de la stratégie à deux arrêts, une stratégie que Max Verstappen a parfaitement utilisée pour remporter la victoire.

S’exprimant après la course, Wolff a déclaré qu’il était bon que le Finlandais s’exprime dans de telles circonstances.

“J’ai adoré le fait qu’il dise ce qu’il pense maintenant et ne s’intériorise pas”, a-t-il déclaré. “Nous pensons toujours que le guichet unique était la meilleure stratégie

“Mais lorsque nous nous sommes battus si fort après l’arrêt, nous avons juste étiré le pneu, trop sollicité les pneus pour aller jusqu’au bout.”

Bottas a connu un début d’année difficile, ne terminant que trois fois sur le podium jusqu’à présent, mais Wolff s’est dit impressionné par le rythme du neuf fois vainqueur en France.

“Je pense toujours qu’il a fait une bonne course pour être honnête, car il était là avec Lewis et Max pendant une grande partie de la course”, a-t-il ajouté.

« Je pense que le développement va dans la bonne direction, pour être honnête. Oui, il y a encore une partie, ou une lacune dans la gestion des pneus. Mais nous l’examinerons en détail dans les prochains jours.

“Mais je vois une vraie progression dans la façon dont Valtteri aborde les courses, et les qualifications, nous n’avons jamais douté.”