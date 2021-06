J’ai adoré : Sergio Mayer met le feu aux réseaux sociaux après avoir plaisanté sur le fait d’être victime de harcèlement sexuel – El Sol de México

Le député Sergio Mayer a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux après avoir dénoncé avoir été victime de harcèlement sexuel lors d’une de ses tournées à la mairie de Magdalena Contreras et assuré que “j’ai adoré”.

L’ancien acteur a trouvé facile de qualifier de “harcèlement sexuel” une série de photographies qu’il a publiées sur son compte Instagram, où sa femme Issabela Camil est montrée en train de lui toucher les fesses et c’est ainsi que ce qui a commencé comme une blague a fini par être la cible de critiques. car elle est considérée par beaucoup comme une “dérision” d’un crime dont des milliers de femmes sont victimes et elles se battent chaque jour pour l’éradiquer.

« J’ai été harcelé contre moi par @issabelacamil lors de ma tournée à Magdalena Contreras. J’adore”.

Les utilisateurs étaient divisés, il y avait ceux qui en plaisantaient aussi, et d’autre part, ceux qui soulignaient qu’il s’agissait d’un « message terrible » que Mayer exprimait en n’utilisant pas le terme comme il se doit, car « ils déforment le vrai fond du harcèlement sexuel”.

“Terrible message à écrire dans la même phrase “violence sexuelle” et “j’ai adoré” mais bon qu’est-ce que tu peux attendre de quelqu’un qui je pense ne lit pas beaucoup sur le sujet. Tu as une grande responsabilité d’avoir ce poste.. .”

“Dans ce cas, il ne s’agit PAS de violence sexuelle, car l’acte est consensuel et les deux parties en profitent. De tels commentaires déforment le véritable contexte du harcèlement sexuel.”

“Celui qui défend les femmes pour violences de genre et ici se moque d’elle face à quelque chose de très sensible, que vit le pays. Bref, l’hypocrisie, on voit qu’il ne veut que la gloire auprès des gens qui appellent au secours” , étaient quelques-unes des réactions.

En février 2020, Sergio Mayer avait été critiqué après avoir fondu en larmes lors d’une conférence où l’avancée de l’enquête sur le cas de María Elena Ríos, une saxophoniste attaquée au visage à l’acide, avait été annoncée à Oaxaca.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Le député Mayer a exprimé son soutien aux filles et aux femmes pour les cas de fémicide au Mexique. Puis il s’est arrêté et ses yeux « se sont humidifiés ». Après un soupir, elle leva les yeux et se souvint quand elle emmenait sa fille à l’école et lui demandait de ne pas oublier de venir la chercher.

Cependant, il a été interrogé par les médias réunis lors de la conférence sur ses larmes et ils lui ont rappelé le jour où il avait traité ses collaboratrices de « connards de filles ».

Aussitôt les réseaux ont explosé contre lui assurant que ses “larmes de crocodile” faisaient partie d’une performance.

“Je pense que c’est la meilleure performance de sa carrière.”

|| Avec des informations de Rafael Ramírez ||