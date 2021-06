“J’ai aimé le dribble de Courtois à Cristiano”

in

29/06/2021 à 15h05 CEST

Le sélectionneur belge, Roberto Martinez, a salué la performance de son gardien Thibaut Courtois lors de la victoire en huitièmes de finale contre le Portugal, où le gardien du Real Madrid a effectué plusieurs interventions décisives et a même dribblé le Portugais Cristiano Ronaldo.

“J’ai aimé sa performance et ses dribbles. Il est au niveau de la Coupe du monde, sinon plus. Et en Coupe du monde, il a été désigné meilleur gardien”, a déclaré l’entraîneur dans une interview à la chaîne belge RTBF.

A la 41e minute du match, et avec un nul 0-0, Courtois a dribblé dans sa zone pour Cristiano Ronaldo, qui était monté faire pression sur le gardien à la sortie du ballon.

Le but menace la passe, change de direction, se débarrasse de l’attaquant portugais et livre court à Tielemans, qui le donne à Vertonghen pour que cela serve longtemps Lukaku, qui gagne en profondeur dans la surface dans un jeu qui se termine par le coup de Thorgan danger lancer pour 1-0.

“Cela montre qu’il est confiant. Nous avons joué avec onze joueurs et Thibaut il est le premier à lancer le ballon” pour attaquer, a ajouté le sélectionneur espagnol dans un communiqué enregistré lundi.

La Belgique rencontrera l’Italie en quarts de finale du Championnat d’Europe vendredi à Munich à 21h00 CET (19h00 GMT).