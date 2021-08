J’ai amélioré l’appareil photo de mon téléphone avec juste un petit tournevis et mes ongles

L’année dernière, mon ancien téléphone a finalement décidé qu’il était en fin de vie, et après de nombreuses recherches, j’ai décidé de le remplacer par un Fairphone 3. Quelques jours plus tard, j’ai déballé mon brillant (et étonnamment lourd) nouveau jouet – et j’ai appris que quelques instants après avoir terminé ma commande, la société avait lancé un Fairphone 3 Plus avec des caméras avant et arrière améliorées. Embêter.

Ce n’était pas un problème, cependant. Le Fairphone est un peu différent de votre combiné typique. Non seulement il est fabriqué de la manière la plus éthique possible, avec des ouvriers d’usine payés un salaire décent et des métaux provenant de la manière la plus responsable possible, mais il est également modulaire, vous pouvez donc acheter des pièces et les remplacer simplement vous-même.

Une grande partie du poids supplémentaire du téléphone vient du fait qu’il est maintenu avec des vis plutôt que de la colle, et il est même fourni avec un petit tournevis Philips 00 pour vous tenter de l’ouvrir et de commencer à bricoler.

(Crédit image : Avenir)

Tout semblait excellent, alors j’ai mis la main sur l’unité supérieure et l’appareil photo de remplacement qui mettraient mon téléphone à jour, puis je n’ai rien fait. Beaucoup de mes collègues n’aiment pas trop le Fairphone, malgré ses références écologiques, mais le mien est un gros problème pour moi. Ce n’était pas bon marché non plus. Et si, doigts de beurre que je suis, je cassais quelque chose ?

Et donc les unités se sont assises dans leurs petits emballages bleus jusqu’à ce que, près d’un an après le lancement du 3 Plus, je ne pouvais enfin plus supporter la culpabilité et j’ai pris mon petit tournevis. Il était temps de se lancer.

Ouvre-la

Le module supérieur (contenant la caméra frontale 16MP) et le module caméra arrière 48MP sont vendus séparément et sont livrés dans leurs propres petits emballages de protection. J’en ai ouvert un et j’ai repêché un guide d’instructions proposant un lien vers des vidéos de didacticiel, des conseils généraux sur la préparation de votre espace de travail et un avertissement selon lequel une mauvaise utilisation des composants pourrait entraîner la mort, des blessures ou des dommages environnementaux. Bon à savoir.

Le livret d’instructions de l’unité supérieure de remplacement du téléphone met en garde contre les dangers d’une utilisation inappropriée (ainsi que l’URL d’un didacticiel vidéo YouTube joyeux) (Crédit image: Future)

Tout d’abord, la joyeuse dame de la vidéo YouTube m’a conseillé de retirer le pare-chocs de mon téléphone et de retirer la coque arrière. Pas de problème – c’est un morceau de plastique translucide flexible qui se clipse et se déclipse facilement, et a dû être retiré pour s’adapter à la carte SIM le premier jour. Ensuite, j’ai sorti la batterie. Aucune difficulté.

Après cela, les choses sont devenues intéressantes. L’étape suivante consistait à saisir ce petit Philips 00 et à retirer un total de 13 petites vis maintenant l’unité d’affichage du téléphone en place. Assurez-vous absolument de le faire sur une surface plane et déposez chaque vis dans un récipient au fur et à mesure que vous la retirez.

Le présentoir est maintenu en place par 13 vis. Assurez-vous de les garder dans un endroit sûr! (Crédit image : Avenir)

Cela fait, il était temps de retirer l’unité d’affichage. Pour ce faire, maintenez le téléphone avec votre pouce droit dans le compartiment de la batterie et appuyez jusqu’à ce qu’il commence à se déclipser. Cela a pris un peu plus de force que ce à quoi je m’attendais.

Finalement, il est parti, et après avoir séparé les deux sections du téléphone, j’étais prêt à passer à l’étape suivante : retirer l’unité supérieure.

Le retrait de l’unité d’affichage a pris un peu plus de pression que ce à quoi je m’attendais, mais cela s’est bien passé une fois que j’ai été un peu plus sévère avec lui (Crédit image: Future)

Sortir avec l’ancien

Le prochain travail a également pris un peu plus de punch que ce à quoi je m’attendais. Un petit câble plat transfère les données de l’unité supérieure du téléphone à son processeur et doit être détaché avant de pouvoir retirer l’unité. Cela se fait en utilisant votre ongle pour enfoncer un petit clip.

Cela semblait assez facile dans la vidéo, mais comme retirer l’unité d’affichage, cela a pris un peu plus de force que prévu. Ce sera également difficile si vous vous rongez les ongles de manière chronique, et quelque chose comme l’outil d’ouverture iFixit vous sera utile si vous avez trop rongé le vôtre.

L’unité supérieure a un câble plat que vous pouvez détacher avec un ongle (à condition que vos ongles soient suffisamment résistants) (Crédit image: Future)

Cela fait, il était temps de retirer quelques vis supplémentaires – seulement deux cette fois. Ils sont identiques à ceux utilisés dans le reste du téléphone, donc si vous suivez à la maison, ne vous inquiétez pas de les mélanger.

En fait, le retrait de l’ancienne unité supérieure s’est avéré être la partie la plus angoissante de l’opération. La vidéo montrait qu’il sortait sans effort, mais le mien semblait être un peu plus solidement attaché. L’instructeur a semblé l’atténuer en pliant légèrement le téléphone, mais je pouvais imaginer un claquement soudain mettant fin à mes efforts de bricolage.

L’unité supérieure était plus difficile à retirer que la vidéo suggérée, mais seulement très légèrement (Crédit image: Future)

Finalement, j’ai décidé de retourner tout le téléphone face vers le bas et de laisser la gravité faire un peu de travail pour moi. Avec seulement les plus douces torsions, l’unité supérieure était libre et le téléphone était prêt pour sa greffe.

Dans le nouveau

L’installation de la nouvelle unité supérieure était la simplicité même. J’ai juste dû retirer le plastique bleu recouvrant l’objectif (quelque chose qui n’est pas mentionné dans la vidéo mais qui mérite d’être rappelé à moins que vous ne soyez un grand fan des filtres Instagram.

Cela fait, j’ai remplacé les vis, puis j’ai fermement remis le câble plat en place. Enhardi, j’ai ensuite répété le processus pour remplacer l’unité de caméra. C’était exactement la même chose, mais retirer l’ancien appareil photo était beaucoup plus facile, car j’ai pu appuyer doucement sur son objectif pour le libérer.

Changer l’ancien module de caméra pour le nouveau était encore plus facile que de remplacer le module supérieur (Crédit image: Future)

Encore une fois, le montage de la nouvelle caméra consistait à décoller le plastique bleu collant, puis à mettre l’unité en place. J’ai remis le câble plat en place et me suis mis à remplacer les 15 vis (deux pour la caméra, plus les 13 fixant l’unité d’affichage).

J’ai réussi à n’en perdre aucune, même si je suis resté perplexe pendant quelques minutes lorsque je suis arrivé à la dernière vis et que je n’ai pas pu voir son trou correspondant. Il convient de garder à l’esprit que l’ordre dans lequel vous retirez et remplacez les vis n’a pas d’importance, tant que vous les obtenez toutes. J’ai finalement repéré le trou voyou sur le bord droit, ai glissé la vis en place et l’ai resserrée.

Le présentoir est maintenu en place par 13 vis. Ne les perdez pas ! (Crédit image : Avenir)

Enfin, j’ai mis la batterie en place, j’ai appuyé sur le capot arrière (il fait vraiment un clic satisfaisant), j’ai croisé les doigts et j’ai maintenu le bouton d’alimentation enfoncé.

À mon grand soulagement, le logo Fairphone est apparu à l’écran et il a démarré normalement, mais le vrai test consistait à expérimenter mes nouveaux ajouts. J’ai attrapé les premières choses qui me sont tombées sous la main et je suis parti.

Même le meilleur appareil photo ne peut pas compenser mes compétences de mauvaise composition (Crédit image: Future)

L’opération a été un succès ! Le nouvel appareil photo n’offre pas la même qualité qu’un iPhone 12, mais c’est une grosse mise à niveau néanmoins, je suis maintenant l’heureux propriétaire d’un Fairphone 3 Plus, à peine 10 mois après sa sortie initiale. J’ai aussi testé la caméra selfie, mais elle est plutôt impitoyable donc vous n’aurez qu’à me croire sur parole.

Dans l’ensemble, le processus a été extrêmement facile, et je n’hésiterais certainement pas à saisir ce petit tournevis et à me remettre en place. L’équipe de Fairphone est aussi bonne que sa parole, et c’est vraiment un jeu d’enfant d’ouvrir le combiné et de rester coincé. J’espère qu’il y aura plus de mises à niveau à l’avenir. Un nouveau téléphone n’est qu’à 13 vis.

Les meilleures offres de téléphones Android d’aujourd’hui