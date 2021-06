“J’ai appris à toujours essayer de me lever”

16/06/2021 à 22:13 CEST

Le joueur de tennis espagnol Rafa Nadal a prononcé ce mercredi un discours devant les 39 étudiants qui ont terminé leurs études dans son académie de Manacor (Majorque) les exhortant à surmonter les obstacles qu’ils rencontreront à l’avenir : “Si j’ai appris quelque chose au fil des ans, c’est de toujours essayer de me relever”, a déclaré le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem.

« À l’avenir, nous suivrons vos traces et nous nous réjouirons de tous vos succès professionnels et personnels, qui, j’en suis sûr, seront nombreux », a-t-il déclaré. Nadal lors d’une cérémonie de remise des diplômes à laquelle Ona Carbonell, capitaine de l’équipe espagnole de natation synchronisée, a également participé.

“Mais je dois vous dire que tout ne sera pas des joies en cours de route“, les a prévenus le joueur de tennis des Baléares.

“Vous aurez des moments difficiles, des périodes de doute et de nombreux obstacles qui s’interposeront entre vous et vos objectifs. Et ce seront ces moments douloureux qui vous aideront à grandir en tant qu’étudiants, joueurs de tennis, professionnels et surtout, en tant que personnes.“, a-t-il souligné.

Nadal a insisté sur la capacité à surmonter l’adversité : “Parfois, vous obtiendrez ce que vous voulez en peu de temps et parfois cela prendra plus de temps pour y parvenir. Mais si vous vous donnez à cent pour cent, vous ne pourrez jamais vous en vouloir. pour rien. Vous savez que je ne le fais pas d’habitude. pour donner beaucoup de conseils, mais si j’ai appris quelque chose ces années, c’est pour toujours essayer de me relever”.

“J’ai transmis un message aux promotions précédentes que je répète également aujourd’hui car pour moi c’est quelque chose de fondamental : entourez-vous toujours de bonnes personnes qui vous aident à grandir et à rester à l’écart de ces personnes nuisibles. qu’ils ne vous apportent rien”, a ajouté.

« Si vous comptez sur votre famille, des amitiés positives et de bons mentors, tout sera plus facile pour vous. Ce n’est qu’alors que vous pourrez également être une référence à l’avenir et aider les personnes qui vous croiseront tout au long de la vie », a déclaré le juge meilleur athlète espagnol de l’histoire.

Les 39 étudiants qui ont terminé leurs années scolaires sont diplômés de la Rafa Nadal International School, l’école internationale américaine située dans les installations de la Rafa Nadal Academy by Movistar.