 » J’ai beaucoup appris sur moi-même  » en partenariat avec Lewis Hamilton

Valtteri Bottas a déclaré qu’il avait tiré de nombreuses leçons de son partenariat avec Lewis Hamilton chez Mercedes, notamment sur le côté mental de la Formule 1.

Le Finlandais a quitté Mercedes à la fin de la saison après cinq ans passés de l’autre côté du garage au septuple champion du monde et, alors qu’il avait des jours où il était à peu près intouchable sur la piste, Hamilton avait généralement le dessus dans leur temps ensemble.

Bottas se dirige maintenant vers Alfa Romeo avec un contrat de plusieurs années, et le directeur de l’équipe Fred Vasseur pense que le 10 fois vainqueur de la course peut sortir de « l’ombre » d’Hamilton avec sa nouvelle équipe qui les mènera vers l’avant.

Malgré ses victoires et son podium substantiel, le joueur de 32 ans a eu son lot de déceptions en tant que pilote Mercedes – notamment à Sotchi en 2018, lorsqu’il cherchait une certaine victoire avant de recevoir l’ordre de s’écarter pour son équipe. -mate, et étant surnommé par Toto Wolff comme « l’ailier » de Hamilton.

Après avoir traversé ces moments difficiles, Bottas estime qu’il peut désormais «être honnête» avec lui-même face à l’adversité.

« J’ai certainement beaucoup appris sur moi-même », a-t-il déclaré, cité par GPFans. « J’ai appris à quel point ce sport est tellement plus mental.

« Si vous comparez vraiment si c’est un sport physique ou mental, j’ai l’impression que c’est tellement une question de tête. Décidément, j’ai appris à accepter les erreurs et à apprendre des erreurs.

« Cette partie d’apprentissage et être capable d’apprendre à être honnête avec moi-même, c’est une grande chose. »

Bottas a reconnu que son ancien coéquipier est «un excellent pilote» et a admis qu’il essayait parfois d’aller au-delà de ce qu’il avait fait auparavant pour essayer de le battre.

Alors que les intentions étaient bonnes, Bottas a également déclaré qu’il réalisait maintenant qu’il n’était pas possible de battre Hamilton à chaque course, et aller trop loin pour essayer de le faire aurait même pu avoir l’effet inverse.

« Il y avait toujours un risque pour moi d’essayer trop fort », a-t-il expliqué. « Je ne m’accorde pas assez de temps pour arriver au point où je voulais être, alors je me permets juste d’accepter qu’il est assez difficile d’affronter Lewis et que je ne peux pas toujours le battre.

«C’est juste un fait à cause de sa régularité, de son talent et du travail qu’il fait. Je sais aussi que je peux le faire, mais peut-être pas trop me battre quand cela n’arrive pas. Cela a été assez important.

« Je viens d’apprendre ce qui fonctionne pour moi, en termes d’état d’esprit pour les courses et quoi faire entre elles. »