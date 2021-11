« J’ai besoin de reconquérir le titre plus que tout au monde »

11/12/2021 à 18:18 CET

L’ancien champion du monde de la WWE, Bobby lashley, a assisté à SPORT à Londres avant de participer au Supershow qui s’est tenu à Wembley.

Q : La WWE rentre « à la maison » au Royaume-Uni. Comment allez-vous?

R : C’est super. Nous avons eu l’occasion d’aller en Arabie saoudite récemment et je pense qu’il est essentiel de se rapprocher des fans. Nous devons revenir à la normale. Nous devons à nouveau faire de bons spectacles. Nous aimons les fans et ils nous aiment. Et c’est pourquoi nous avons les meilleurs ‘shows’, parce que les fans sont là avec nous. Et retournez au Royaume-Uni & mldr; Ils sont bruyants, énergiques et ce n’est que positif de pouvoir être ici.

Q : Big E vous a pris le titre et vous l’affrontez à nouveau & mldr;

A : J’ai besoin de récupérer ce titre. Lorsque vous obtenez ce titre, cela change votre vie, et cela a complètement changé la mienne. Et je veux ce titre plus que tout au monde. Je pense que Big E est un bon garçon mais je le poignarderais dans le dos si je devais l’arracher.

Q : Comment décririez-vous votre année ?

A : Ça a été fou mais en même temps ça a été une bonne année pour moi.

Q : Un message pour les fans espagnols ?

A : Je suis un fan absolu de l’Espagne. Ma famille est originaire du Panama, un pays hispanophone et tout le monde dans ma famille parle espagnol et j’ai des amis espagnols dans ma ville. Tout le monde en parle et est excité et j’ai hâte d’y être. Comme je l’ai dit, je suis prêt à revenir à la normale, revoir les fans et faire les shows. J’espère que nous pourrons le faire en Espagne, que nous pourrons voir le pays qui est beau, avec des gens formidables.