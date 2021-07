18/07/2021 à 21:01 CEST

Sport.es

le golfeur espagnol Sergio García, qui a bouclé sa 24e participation au British Open ce dimanche, a-t-il expliqué après avoir terminé sa dernière tournée à Saint George’s avec quatre sous la normale qui, bien qu’il ait bien joué, C’était moins fluide que samedi.

« J’ai bien joué, mais hier, je me sentais beaucoup plus fluide. Les greens n’étaient pas à la vitesse à laquelle nous sommes habitués et il y a des moments où cela vous coûte quand vous allez le frapper. Il y a des moments où vous sortez un peu du rythme et vous en jouez tout aussi bien. C’est une ligne très fine entre faire ça bien et hier nous n’avons pas réussi, et aujourd’hui ça a été beaucoup mieux & rdquor;

« Nous sommes dans le top 35 ou 40 et nous voulons nous qualifier pour le Tour Championship, ce qui est toujours agréable. Il me reste encore quelques tournois, puis les éliminatoires, et nous allons essayer de continuer à avoir de bonnes semaines et voir ce que nous sommes capables de faire, a-t-il ajouté.fista à propos de ses plans pour le reste de la saison, qui n’inclut pas les Jeux olympiques.

Concernant sa décision de ne pas participer aux Jeux, il a déclaré que «Ce fut l’une des décisions les plus difficiles de ma carrière, parce que je les aime. Mais il faut aussi tout regarder. Ça va être d’étranges Jeux OlympiquesJ’ai 41 ans et pas 25, je ne peux pas sauter d’un bout à l’autre de la planète aussi facilement. Espérons que nous aurons des chances dans quatre ans & rdquor;, a-t-il expliqué à Sergio García.