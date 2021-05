J’ai changé ma routine quotidienne pour éviter les abus de la part d’étrangers dans le bus ⋆ .

Je suis née avec le syndrome de Char … cela affecte la structure du visage et aplatit mon nez (Photo: Emma Easton)

Quand j’étais au lycée, j’ai toujours su que je voulais faire du GCSE Drama – le fait de jouer avec d’autres personnes était très libérateur.

Pourtant, lorsque ma classe (et plus tard toute l’école) l’a appris, les commentaires ont commencé. Une fille a dit que j’étais trop moche pour faire du théâtre. Quelqu’un d’autre a dit que je pourrais être choisi comme un troll et un autre camarade de classe s’est donné pour mission de s’assurer que j’étais toujours choisi en dernier pour les exercices de groupe en classe d’art dramatique.

Néanmoins, j’étais déterminé à tenir le coup – c’était la première fois que je me souviens que je ne me souciais pas des commentaires des gens. Quand nous avons fait nos monologues devant tout le monde, j’ai fait le mien sans faute.

Je me souviendrai toujours du silence après avoir terminé – puis des applaudissements, certaines personnes se sont même levées pour applaudir. C’était la première fois que je me sentais en confiance malgré l’opinion des autres sur moi. Je leur ai montré qu’ils avaient tort. C’était ma première étape dans mon voyage d’acceptation de soi.

Je suis né avec le syndrome de Char, qui est une maladie génétique très rare. Entre autres, cela affecte la structure du visage ainsi que l’aplatissement de mon nez.

Je suis également très malvoyante – ma vue a changé à mesure que je grandissais et à la mi-adolescence, j’utilisais une canne blanche. Maintenant, je peux parfois reconnaître des couleurs et des formes abstraites mais c’est tout.

Je ne me souviens pas vraiment d’un moment où je ne savais pas que j’étais différent. Ma petite enfance était pleine de rendez-vous chez le médecin et d’hospitalisations. Je me souviens avoir été frustré par mon nez quand j’étais jeune enfant parce que je ne pouvais pas porter le nez rouge de Comic Relief – ils tombaient juste.

Au collège, vers 11 à 16 ans, les actions de mes camarades ont changé. Cela passait de regards, à des mots qui faisaient mal, puis à des gens qui me faisaient délibérément trébucher comme si c’était un jeu. Ils appelaient mon nez un museau et m’appelaient cochon ou agissaient physiquement malade en me regardant.

Je me sentais désespérée et silencieuse. À l’âge où la plupart des enfants découvrent qui ils sont et planifient leur vie, je pensais mettre fin à la mienne.

Lorsque vous êtes victime d’intimidation, il peut sembler que les choses ne changeront jamais. À un moment donné au lycée, quelqu’un m’a délibérément blessé, causant des lésions nerveuses permanentes à mon poignet et c’était tout pour moi. J’ai sombré dans la dépression et j’ai abandonné l’école.

Je veux que les jeunes victimes de violence à cause de leur apparence se sentent moins seuls (Photo: Emma Easton)

C’est pourquoi je pense que l’éducation est importante: lorsque les enfants ne sont pas informés sur l’inclusion et l’empathie, ils peuvent faire de la vie de quelqu’un d’autre un enfer.

À la fin de mon adolescence, j’essayais de sortir avec des amis le soir, mais j’ai vite compris que l’alcool aggravait le comportement des gens. Les gens criaient “L’avez-vous vue?” et leur groupe tout entier rirait.

Certains hommes ivres seraient impolis et humiliants, et discuteraient ouvertement s’ils coucheraient avec moi ou non. Je me sentais toujours embarrassé et en colère, mais il n’y avait aucun moyen de laisser sortir cette colère et j’avais toujours peur que les choses ne dégénèrent.

Je supplie mes amis d’ignorer les abus parce que je craignais qu’ils ne soient blessés en me défendant – quand les gens boivent, je pense qu’il y a plus de risques de violence.

Je me sentais frustré et amer. Je me souviendrais de leurs paroles cruelles pendant des jours et des semaines après, mais ils n’avaient aucune idée de la blessure qu’ils avaient causée.

En fin de compte, sortir quand il y aurait beaucoup d’alcool n’en valait pas la peine pour moi. Je voulais m’amuser mais je finissais généralement par pleurer dans la salle de bain et avoir honte.

J’ai changé de comportement pour essayer de minimiser le nombre de commentaires abusifs que je reçois – je ne vais pas dans les bus quand c’est l’heure de la sortie de l’école. Je ne vais plus dans les pubs. J’essaie de minimiser l’impact mental d’être en déplacement.

Je ne devrais pas avoir à faire ça.

Je me défends parfois. Si quelqu’un parle de moi à son ami, je dirai «je peux t’entendre» parce que souvent les gens agissent comme si j’étais sourd. Mais je choisis et choisis ces moments car parfois ça ne se sent pas en sécurité.

Avant le verrouillage, j’aurais un incident verbal toutes les deux semaines environ. Je ne veux pas aggraver la situation, mais je voulais leur rappeler que je suis un être humain et non un sac de frappe verbal à abuser.

J’ai commencé à réaliser que rester silencieux et ne pas montrer à la personne l’impact de ses paroles signifie qu’elle ne ressentira jamais de regret ou de changement.

Quelqu’un m’a envoyé un message en disant que j’étais sur une liste des femmes les plus laides d’Internet

Je pense maintenant qu’il est important de s’exprimer et d’essayer d’éduquer les gens sur ces questions pour influencer l’opinion publique. Ce comportement est inacceptable et qualifié de crime de haine. Je veux que les jeunes victimes de violence à cause de leur apparence se sentent moins seuls et plus acceptés dans la société.

Vous pourriez être la personne la plus forte et la plus confiante et l’abus aura toujours un effet. C’est presque un message subliminal qui se répète que vous êtes moins que les autres. Cela ne s’arrête pas comme par magie lorsque vous devenez confiant.

Certains jours sont meilleurs que d’autres et le chemin de l’acceptation de soi en est un pour le reste de ma vie.

Alors que ma vue empirait, j’étais déterminé à trouver des moyens de m’adapter, de maintenir un exutoire créatif. J’ai commencé à utiliser Instagram comme compte d’art de base.

Lentement, j’ai commencé à parler aux gens et à répondre aux commentaires sur mes messages et progressivement je me suis lié d’amitié avec d’autres artistes et des personnes handicapées.

Au fil du temps, cela s’est transformé en une discussion sur les problèmes de santé mentale et d’incapacité. J’ai parlé de mes propres expériences et finalement je me suis senti à l’aise pour mettre une photo de moi en ligne pour la première fois.

La première photo que j’ai partagée était de moi et de mon chien Pebbles. J’étais très nerveuse mais je voulais savoir ce que les gens allaient dire. Ce premier message n’a reçu aucun commentaire haineux et j’ai eu de jolis messages de soutien. Cela m’a donné la confiance nécessaire pour publier plus de photos de moi-même.

J’ai eu mon premier troll sur Instagram à peu près la troisième fois que j’ai partagé une photo. Quelqu’un m’a dit que j’étais sur une liste des femmes les plus laides d’Internet. Mais je n’ai pas arrêté de publier des photos de moi-même parce que cette négativité était compensée par la positivité de mes followers.

Mon message aux gens qui font des commentaires sur quelqu’un avec une différence visible est que je suis né de cette façon, je ne suis pas une chose cassée à vous de juger. vous ne décidez pas si je vaux votre acceptation. Un intimidateur est toujours fait, alors faites une réflexion personnelle après tout, un esprit est beaucoup plus facile à changer qu’un visage.

Si vous êtes quelqu’un qui se moque des autres pour leur apparence, je veux vous dire que vous n’êtes pas original – il y a de fortes chances que ce ne soit pas la première ou même la dixième fois que cette personne l’entend.

Ces commentaires s’accumulent; nous les portons dans nos têtes et cela affecte la façon dont nous nous voyons.

À tout le moins, ces commentaires peuvent gâcher votre journée ou rendre vos amis mal à l’aise. Au pire, ils peuvent rester avec vous pendant des semaines et des mois, vous faisant vous sentir isolé et seul.

Il y a des choses que je peux faire pour alléger le fardeau de ces mots, mais ne pensez jamais que le poids des mots ne peut pas écraser une personne.

Changing Faces est la principale organisation caritative du Royaume-Uni pour tous ceux qui ont une cicatrice, une marque ou un état qui les rend différents. Pour obtenir des conseils ou une assistance, visitez leur site Web ici ou appelez le 0300 012 0275.

