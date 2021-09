“J’ai cherché du travail sur le chantier”

“Après mon dernier combat à Barcelone (avril 2021, contre Jez Smith) j’ai tout reconsidéré. J’étais sur le point de prendre ma retraite et j’ai même regardé travailler sur le chantier. Mais maintenant j’en ai envie à nouveau. Je ressens avec la même ambition et la même envie que j’avais avant de combattre avec Skeete (son premier européen). Dylan Charrat (20-0-1, 6 KOs) est le challenge qu’il demande depuis longtemps. Essayer d’être champion d’Europe dans ma deuxième division (super welters) est un défi pour moi”, Kerman Lejarraga (32-2, 25 KO) est clair sur ses derniers mois avant de remonter sur le ring ce samedi (19h00, DAZN ) Malgré ses 29 ans et le combattant le plus rentable d’Espagne, le « Revolver de Morga » était sur le point de tout quitter.

Dans cette brève période d’impasse, Lejarraga a recherché “un changement dont il avait besoin”. « Je me suis rendu compte que je devais varier les choses. J’en ai discuté avec mon entourage et tout le monde m’a encouragé. J’ai parlé avec Ibon Larrinaga (également boxeur professionnel et ami personnel de Kerman depuis son adolescence). Il est jeune, il aime la boxe et regarder la boxe, ce qui est très important, et je lui ai demandé si je voulais m’entraîner. Je vais gagner ou perdre, mais la décision est prise par moi et je serai satisfait quoi qu’il arrive”, Kerman reconnaît AS.

La rupture avec son équipe de travail précédente, dirigée par Txutxi del Valle, a été un choc pour la boxe espagnole car elle était inattendue, même s’il le prend naturellement. “Je ne vis pas de ce qu’ils vont dire. Je n’utilise pas les réseaux sociaux ni WhatsApp. J’aime m’entraîner et passer du temps avec les miens”, révèle-t-il. Dans cette nouvelle étape, Lejarraga a voulu regarder vers le passé. Il a de nouveau fait des préparatifs à Morga. “Quand j’ai besoin de déconnecter je vais me promener et il n’y a personne. C’est comme le village d’Astérix et Obélix”, dit-il en riant. Il a l’air détendu et sa nouvelle équipe assure qu’ils ne l’avaient pas vu avec cette ambition depuis plus de trois ans… et qu’il fait face à une épreuve importante.

“Tuer ou être tué. Cela a toujours été ma devise et tout le monde sait à quoi je ressemble sur le ring. Charrat a plus à perdre que moi parce qu’il est invaincu. Je voulais ce défi. Il est très technique et avec une grande expérience amateur, mais je voulais le jouer. J’ai 29 ans et je ne peux pas toujours boxer à Bilbao en dix rounds et sans enjeu. C’est difficile, mais je vais prendre mes décisions. Bon ou mauvais, je suis calme à ce sujet. J’y vais sans pression », conclut-il.

La double couronne, quelque chose de difficile pour les Espagnols

Ce que Kerman Lejarraga tente ce samedi n’est pas facile. Le Basque est double champion d’Europe chez les poids welters et vise maintenant la couronne des super poids welters. Tout au long de l’histoire, seuls quatre boxeurs espagnols ont réalisé le même et trois d’entre eux ont également réussi à décrocher un titre mondial. Le premier à le faire fut Pedro Carrasco (léger et super léger). Dans ces mêmes catégories, Perico Fernández l’a également fait. Le dernier à réaliser cet exploit était Kiko Martínez, qui a des couronnes continentales dans le super poids coq et la plume. De son côté, Roberto Castañón est le seul à avoir été champion d’Europe dans trois divisions (poids coq, poids plume et super poids plume). Il se trouve que le Léonais est le seul à avoir échoué par la suite à être champion du monde.