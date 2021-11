En fait, Hayek a également déclaré que lorsqu’ils lui ont donné le rôle, elle pensait que c’était un rôle plus petit, elle n’avait jamais imaginé qu’elle serait le leader parmi les super-héros comme Ajak. L’interprète supposait qu' »il allait laisser un rôle d’humain et de petit », jamais pensé qu’il avait un rôle aussi important.

Salma Hayek dans le rôle d’Ajak. (YouTube Marvel Studios)

Dans cette interview, l’actrice mexicaine a également expliqué qu’elle « tout lui est venu » quand il s’est rendu compte qu’une actrice latine pouvait jouer Ajak dans Eternals. La productrice du film Marvel, Victoria Alonso, a également déclaré que pour la production il était très important d’avoir une représentation latine dans ce film qui ouvre la phase 4 de l’univers Marvel.

Ajak représente le chef des Éternels. Et au cas où tu te perdrais dans tout ça, les Éternels sont les svous venez d’une branche évolutive de l’humanité doté de pouvoirs et de capacités étonnants pour prendre soin de la race humaine à travers les sièclesdécrit Marvel. Il y a un million d’années, les Célestes ont créé une centaine d’Éternels et sont partis, depuis lors, les Éternels ont pris soin de l’humanité et ont vécu parmi eux.