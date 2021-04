J’ai continué à penser “ tu devrais être là ” en regardant WrestleMania 37

The Undertaker ne s’est pas produit à WrestleMania cette année, mais il aimerait bien l’avoir fait.

Le Deadman a finalement raccroché ses bottes l’année dernière et a dit au revoir à l’univers de la WWE lors de Survivor Series, exactement 30 ans après ses débuts à la WWE.

WWE

The Undertaker a pris sa retraite de la lutte l’année dernière

WrestleMania 36 se révélera être le dernier de Taker et il est sorti avec style avec un match de Boneyard contre AJ Styles.

Le fait que c’était au milieu d’une pandémie mondiale et qu’il n’ait pas pu dire au revoir devant les fans a conduit beaucoup à croire qu’il pourrait encore avoir une dernière course.

Regarder WrestleMania 37 de chez eux, où ils se sont produits devant un total de 51 000 fans impairs au cours des deux nuits, a laissé Undertaker désireux de revenir.

«J’étais bien jusqu’à ce premier ballyhoo de feux d’artifice», dit Mark Calaway, qui a joué pendant les 30 dernières années comme The Undertaker.

«Heureusement, j’étais à la maison, ce qui a rendu les choses un peu plus faciles, mais en parcourant l’émission et en regardant, je n’arrêtais pas de me dire: ‘Tu devrais être là.’»

AJ Styles et Undertaker ont eu un match pour les âges

Malgré le désir de 56 ans dans son cœur, son esprit sait mieux.

Le septuple champion du monde a déclaré qu’il savait lors de son combat avec Styles l’année dernière que ce serait le dernier.

«À peu près à la moitié de cette nuit avec AJ, je savais que c’était tout pour moi», dit Calaway. «Il est devenu vraiment évident tout au long de cette nuit que je ne pouvais plus physiquement faire les choses comme je le voulais, et je refuse de jamais raccourcir nos fans.

«Habituellement, vers octobre, je commence à préparer mon corps pour WrestleMania. Je ne me suis pas beaucoup entraîné cette année, construisant volontairement un filet de sécurité de cette façon. J’étais donc en paix avec tout.

WWE

The Undertaker a fait ses débuts à la WWE en 1990

Undertaker est synonyme de WrestleMania et sa séquence à l’événement – qui a accumulé 21 victoires consécutives – est quelque chose que les fans de catch chérissent.

Peu importe à quel point The Phenom souhaite qu’il puisse encore ressentir ces moments spéciaux sur la plus grande scène, il sait que ce n’est plus son moment.

«J’ai dû travailler à travers cela», dit Undertaker. «C’est un peu difficile une fois que WrestleMania démarre. J’ai commencé à me remettre en question. Une grande partie de mon histoire tourne autour de WrestleMania.

«Il y a eu un peu d’émotions fortes à regarder cette année, mais il est temps pour moi de me retirer et de laisser cette prochaine génération prendre les rênes et aller là où elle va aller.