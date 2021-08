‘J’ai de la chance d’être leur maman’ .

in

Reese Witherspoon adore être maman. Quoi, comme si c’était dur ?

La mère de trois enfants de 45 ans a partagé une nouvelle photo d’elle-même et de ses deux enfants les plus âgés, Ava et Deacon Phillippe, pour se vanter humblement de leur relation.

“Mon Dieu, j’ai de la chance d’être leur mère”, a écrit le fondateur de Draper James en légende de la photo.

Les deux enfants – Deacon, 17 ans, et Ava, 21 ans – ont captivé les fans au fil des ans car ils sont presque identiques à leurs parents. Alors qu’Ava est le portrait craché de sa mère, Deacon ressemble de plus en plus à son père, l’acteur Ryan Phillippe, en vieillissant.

Quelques jours plus tôt, Witherspoon avait partagé un autre type de photo avec ses deux enfants les plus âgés, montrant cette fois leur côté “dingo”.

“Il s’avère que… maladroit est génétique !” Witherspoon a sous-titré la photo, dans laquelle elle semble rire aux côtés de Deacon alors qu’Ava saute en l’air.

En juin, Ava a partagé une photo rare de son petit ami, Owen Mahoney, sur Instagram et les fans n’ont pas tardé à inonder ses commentaires de comparaisons d’Owen et de son père.

Ava n’était pas ravie des comparaisons, ce qui est compréhensible, alors quand quelqu’un n’était pas d’accord sur son apparence, elle a répondu : “Merci.”

Reese partage ses deux enfants aînés avec son ex-mari Ryan Phillippe.Instagram

Reese a expliqué comment son divorce très médiatisé avec le père d’Ava et Deacon les a affectés lorsqu’ils étaient de jeunes enfants lors d’un entretien avec le magazine Time en avril.

“Mes enfants vous raconteront des histoires sur le fait d’être à l’école maternelle et des gens qui grimpent sur les toits de nos voitures”, a expliqué la mère de trois enfants.

Witherspoon et Phillippe ont été mariés pendant huit ans avant de divorcer en 2007. L’actrice a ensuite épousé Jim Toth en 2011 et les deux partagent le fils de 8 ans, Tennessee James Toth.