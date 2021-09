“J’ai déjà tout dit à Griezmann”

20/09/2021 à 19h01 CEST

L’Atlético n’est pas allé au-delà du nul face à Porto, ni du week-end face à l’Athletic. Simeone a cinq grands attaquants à sa disposition, mais en ce début de saison, il leur faut beaucoup plus que prévu pour trouver un but.

L’entraîneur argentin s’est exprimé lors d’une conférence de presse avant le match contre Getafe mardi prochain à 19h30 et bien sûr, l’un des principaux sujets a été le performance de ses deux anciens joueurs du Barça, Griezmann et Suárez.

A propos du Français, il a déclaré qu’ils avaient déjà dit tout ce qu’ils avaient à dire : “Je fais confiance à Antoine, c’est un joueur important pour notre équipe et Tout ce que j’ai à lui dire, je le lui ai dit.”

En ce qui concerne l’Uruguayen, il a déclaré qu’il n’était pas pressé et qu’il comprenait qu’il avait besoin de plus de temps: “Je fais confiance à tous les footballeurs que j’ai, je comprends que Luis est arrivé en dernier avec Ángel, Trippier et Lodi. Quand il était un arrêt des équipes nationales il a dû s’arrêter à cause du problème que les médecins ont évoqué et c’est normal qu’il prenne son temps pour se mettre au mieux. C’est important pour l’équipe.”

En bref, Simeone a souligné la définition comme le facteur à améliorer face aux prochains matchs : « En ce début de saison, je continue de confirmer encore plus après avoir regardé les matchs de nombreuses équipes que la force fera la différence, ils tous jouent bien, ils courent, ils appuient, ils atteignent très bien la zone rivale et à la fin du jeu ça fait la différence entre les équipes.”