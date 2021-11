« J’ai demandé pardon à l’arbitre »

21/11/2021 à 19:23 CET

L’entraîneur de Grenade Robert Moreno a demandé « d’oublier dès maintenant » la défaite subie par son équipe ce dimanche contre le Real Madrid (1-4) et de « penser au prochain » match, qui aura lieu vendredi à l’Athletic Club de San Mamés. .

« En première mi-temps, c’était 0-2 rapide, nous espérions avec 1-2, mais le troisième but nous a fait beaucoup de dégâts, et aussi l’expulsion« Moreno a commenté lors d’une conférence de presse, qui a évoqué le rouge à Monchu, ce qui a conduit à son expulsion ultérieure.

« J’ai été expulsé parce que j’ai manifestement protesté. C’est très difficile de siffler et ils l’ont interprété de cette façon, mais je n’étais pas d’accord, alors j’ai perdu le pardon envers l’arbitre et rien d’autre. De même, l’arbitre a vu quelque chose dans le jeu que le reste d’entre nous n’a pas vu », a-t-il déclaré à propos de l’action.

Concernant l’affrontement, Moreno a commenté qu’ils avaient essayé de « se battre et de maintenir leur identité » contre « des joueurs très talentueux qui rendent la pression difficile à surmonter ».

L’entraîneur a qualifié de « merveilleux » que les fans aient fini par applaudir son équipe et il pense que c’est arrivé parce que « l’équipe a tout laissé avec un de moins, s’est créé des occasions et a fait un effort« , et a ajouté qu' » il est normal que Madrid te batte. «

Entraîneur de Grenade Il a avancé qu’il devra attendre de voir quels seront les problèmes physiques de Víctor Díaz, blessé au début de l’action 1-3, et du Vénézuélien Darwin Machís, qui n’était même pas sur le banc..

« Il a dû quitter la dernière séance d’entraînement en raison d’un malaise et, compte tenu du risque de blessure, j’ai préféré ne pas l’avoir sur le banc car il ne pouvait pas l’utiliser non plus. Voyons s’il récupère et comme ça nous l’avons disponible comme dès que possible », a-t-il expliqué à propos de Machís.