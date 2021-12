« J’ai dépensé 210 $ pour un programme de récupération d’alcool en ligne »

Il y a des images de moi en tant que collégienne à Los Angeles qui ont été diffusées à l’échelle nationale à la fin des années 90. Dans le clip, qui faisait partie d’un segment de Candid Camera gotcha, le comédien Richard Lewis et moi sommes assis seuls à une longue table rectangulaire dans une pièce inutilisée du campus, une carte du système solaire accrochée derrière nous. Il me dit qu’il m’a analysé et a déterminé que je grandirais pour travailler comme fabricant d’élimination des déchets. Devant Lewis – un grand homme sûr de lui, qui me dit qui je pourrais être – je hausse les épaules, comme pour dire : « Ça semble raisonnable ». Ma silhouette est intimidée, les mains sur les genoux, les lèvres pincées en considération de la nouvelle, les yeux morts, un peu tristes. Je m’incline devant l’autorité masculine. J’ai l’air de me replier sur moi-même.

Quand Lewis part, cependant, tout mon corps se déverrouille. Je fais un visage animé d’incrédulité et raconte plus tard à un ami qui me rend visite dans la pièce où j’ai été cloîtré par les producteurs ce que Lewis a dit. Je le fais avec une quantité admirable de bon sens.

Au début, ce déverrouillage est ce que l’on ressentait en buvant. J’ai pris mes premiers shots de tequila en première année au lycée, quelques années seulement après le tournage de cette vidéo, pour me mettre dans cet état suppliant avec les garçons, mais aussi pour accéder à cette fille salée, celle qui est sortie quand je ne pouvais pas ne plus sentir l’énergie du pouvoir masculin dans la pièce, se pressant dans ma gorge. Je ne suis pas entré dans le secteur manufacturier, mais je suis devenu écrivain et universitaire, ce qui signifie que j’ai toujours été entouré de ceux qui utilisaient des substances pour entrer ou sortir de leur corps. Au printemps 2020, maintenant maman du vin, j’envisageais un programme en ligne coûteux pour ceux qui voulaient « repenser » leur consommation d’alcool.

J’ai postulé pour une bourse au programme le 2 juillet, il manquait juste la fenêtre pour Dry July, mais ça allait, j’avais un anniversaire à venir de toute façon ! J’étais au chômage, ayant perdu mon travail à cause de la pandémie, j’ai donc demandé autant d’aide financière que possible. J’ai appris une semaine plus tard que je recevrais une bourse de 75 pour cent pour le programme. Cela signifiait que je ne serais responsable que de payer 70 $ trois fois au cours d’une année, au lieu du prix annuel de près de 1 000 $ payé par les membres de premier plan qui ne sont pas financés. J’avais prévu d’arrêter de boire après cet anniversaire.

J’ai découvert le programme de rétablissement progressif à but lucratif après avoir acheté un livre populaire qui adoptait une approche féministe de la toxicomanie. Le livre s’appuyait sur des recherches et des travaux menés dans les espaces de toxicomanie et de récupération depuis des années, mais utilisait un langage désinvolte et une histoire personnelle pour rendre la science du cerveau et des concepts tels que la réduction des méfaits familiers, accessibles et pertinents.

J’ai lu le livre en quelques jours. Je pouvais sentir la peur qui avait toujours entouré la perspective d’arrêter de fumer m’enlever. Le programme auquel j’ai rejoint peu de temps après avait été fondé par l’auteur du livre et avait un site Web chic et moderne. Il a fait exactement ce que le livre suggérait que la culture de la sobriété devait faire : il a rebaptisé le rétablissement.

Avec mon adhésion, j’ai obtenu du contenu éducatif thématique et organisé – des vidéos et des lectures, mais aussi des méditations et des options de réunions virtuelles organisées autour de divers groupes identitaires. La mission a évité les arcs narratifs de fond et les étiquettes lourdes comme «alcoolique» en échange d’eau citronnée, d’affirmations et de pratiques de soins personnels. Mais je n’étais pas aussi réprobateur que j’en ai l’air maintenant. J’étais dans le besoin.

Tout dans le programme avait une ambiance inclusive et sûre, y compris le forum communautaire, une plate-forme sociale pour les membres. J’ai trouvé une aide privée familière dans les babillards électroniques. Ils m’ont rappelé les forums que j’avais rôdés dans la nouvelle maternité. Je n’avais pas à me présenter là-bas en tant que personne à part entière – ou peut-être que je suis arrivé entier, d’une manière que je ne pouvais pas dans la vie quotidienne. Je pouvais simplement me glisser dans l’espace comme n’importe qui et dire ce que j’avais à dire. Ce n’était pas tout à fait l’anonymat que j’aimais ou dont j’avais besoin, mais plutôt la désincarnation qui accompagnait les échanges sur Internet. J’étais coupable des nombreuses années que j’avais passées à boire – je suis une femme et une mère, j’ai toujours l’impression que je suis responsable de tout – mais aussi, je ne me sentais pas du tout de cette façon. Je pouvais voir la dépendance se produire tout autour de moi et je me sentais généralement invisible pour les cadres de pathologie. Vouloir trop de n’importe quoi semblait être une conséquence logique d’une culture qui prêche la surconsommation.

Et j’avais grandi autour d’elle : Peu de temps après avoir commencé à boire, quand j’étais adolescent, j’ai demandé ma première réunion Al-Anon, à laquelle j’ai marché en utilisant mes petites pages imprimées comme guide. La réunion a eu lieu dans une école en bas de la rue de la maison que je partageais avec ma mère célibataire, qui souffrait de dépendance. Des années plus tard, elle est devenue sobre en s’engageant dans les 12 étapes. En peu de temps, son monde – et donc le mien – était gouverné par des puces AA et des décrets moralisateurs liés à l’impuissance et à la maladie. La dépendance, m’a-t-elle dit, coulait dans notre sang; on lui a demandé de se repentir et a commencé à voir le monde comme bifurqué en normies et en ivrognes. Son abstinence semblait, à moi mais aussi souvent à elle, comme une sorte de damnation. Je l’avais aidée à suivre un traitement, alors je voulais qu’elle aille bien, mais je détestais aussi la voir comme ça, vivre dans la honte.

Ma mère est devenue sobre quand j’avais 20 ans, alors j’avais passé beaucoup de temps à régler mes problèmes avec les AA au moment où j’ai investi dans mon rétablissement une décennie et demie plus tard. Je savais que les AA avaient aidé beaucoup de gens : c’était gratuit et résolument sans but lucratif ; les réunions ont fourni une communauté et une reconnaissance. Mais son adhésion semblait venir avec une indignité mal dirigée, en particulier pour ceux qui sont tombés du wagon ou qui avaient une dépendance à d’autres substances.

Ma consommation d’alcool était si clairement contextuelle, conditionnée par l’exercice de la sexualité qui m’était demandé jeune, qui me disait d’accommoder et de satisfaire les voix et les désirs des hommes. Il s’agissait de ne pas montrer le travail du genre, ce travail que j’avais appris avant même d’apprendre à boire, un travail qui avait rendu mon corps – et la voix qui en émanait – timide, guindé, glitch, indigne de confiance.

Me déplaçant au sein d’un espace de récupération en ligne, je n’avais pas à me soucier de la façon dont je me présentais. L’un des principes centraux du programme était que beaucoup d’entre nous sont conduits à la dépendance non seulement parce que nous sommes impuissants face à une substance intégralement addictive (évidemment nous le sommes), mais parce que notre corps est également façonné par le monde dans lequel nous nous déplaçons. Nous sommes souvent amenés à nous sentir impuissants et à nous défoncer pour aider à surmonter ce sentiment. C’était une idée avec laquelle j’étais prêt à payer pour m’identifier.

Mais il était souvent difficile de séparer le langage du rétablissement du langage du bien-être. Parfois, tous les mantras sur le fait de rester présent et de me libérer de l’emprise de l’alcool n’étaient pas différents des messages sur lesquels j’avais parié auparavant, lorsque j’avais joué avec d’autres formes de tempérance. Depuis que je suis une fille, j’ai traversé de nombreux cycles idéologiques en ce qui concerne ce que je mets dans mon corps et ce que j’essaie d’en retirer. J’avais essayé une variété de régimes restrictifs, dont la plupart incluaient des interdictions d’alcool (c’était comme une demande impossible, mais j’ai néanmoins décoré ma maison avec des notes autocollantes et des rappels de réfrigérateur). Une fois, j’ai juré de faire des pompes tous les jours pendant un mois (ça fait, genre, quelques jours ?). J’ai échoué à tous les défis de 30 jours auxquels j’ai dédié un tableau Pinterest. Même les nettoyages de trois jours se sont soldés par une déception.

Je cherchais déjà, à travers le spectacle de l’auto-optimisation, du baume pour mes blessures, le malaise que je ressentais en vivant dans mon corps. Je savais ce que je prenais. Je voyais le capitalisme me saisir, me secouer comme pour dire : « Tu peux aller bien ! Je le jure! Essayez juste cette chose de plus ! » Mais que puis-je dire ? Pour ceux d’entre nous qui se sentent impurs ou démêlés, la promesse que nous pouvons être purs est difficile à ignorer.

Quand j’ai rejoint le programme de récupération, je ne voulais pas devenir abstinent. Ou peut-être que je l’ai fait. Peut-être que je pensais encore que je pouvais ou que je devais le faire. Quoi qu’il en soit, à ce moment-là, les AA avaient pris une forme propre dans mon esprit. Je voulais que l’alcool soit complètement éliminé de ma vie, mais je savais que l’accent mis sur la soumission, et sur l’abstinence totale ou l’échec, était utile pour beaucoup, pas pour tous. J’avais besoin d’autre chose.

je ne voulais pas être cette fille intimidée, condamnée par l’autorité masculine à accomplir pour toujours un travail dans lequel je ne trouvais aucun plaisir. Je voulais l’éclat d’un voyage non structuré, un voyage dans lequel je pouvais vaciller et ne pas être obligé de le considérer comme vacillant, d’autres me soulevant avec des slogans qui me rappelaient que je n’allais pas renoncer à l’indulgence pour toujours mais la recherchais d’une manière que je n’avais jamais eue avant de. J’ai aimé ces perspectives. Ils se sentaient vrais. Et je commençais à voir que choisir de ne plus dissoudre son corps, c’est comme ça : comme localiser ce qui vous fait tomber en morceaux et ce qui vous tient ensemble.

À l’occasion, je me suis tourné vers du contenu en dehors de mon programme pour aider à surmonter la dissonance cognitive de vivre dans un monde baigné d’alcool, mais je n’arrivais pas à comprendre la «nouvelle sobriété». Au moins, ce que je considérais comme le modèle de maladie déprimante des AA avait une qualité littéraire, un glaçage gothique mélancolique. Il n’y avait rien d’incroyablement littéraire à faire défiler des mèmes étincelants sur la façon dont la sobriété est amusante sur Instagram. J’aimais vraiment ne pas avoir la gueule de bois, mais le monde dans lequel je semblais entrer me donnait l’impression de « vivre ma meilleure vie ».

De retour dans la poche chaude de la page communautaire de mon programme, tout semblait plus simple et plus compliqué. Personne qui a partagé leurs histoires, leurs incertitudes, n’était prêt à s’installer. Et bien que les histoires qu’ils racontaient portaient sur eux-mêmes, ils n’étaient pas individualistes. Un élément de la révolution du bien-être qui manquait dans le discours sur les conseils d’administration était tous les discours sur la volonté. Sans corps, semblait-il, tout le monde s’est présenté sans forme, et il y avait beaucoup d’encouragements et de soutien entre les membres autour d’exister simplement de cette façon, comme des morceaux, de la chair et des esprits essayant de vivre avec et parmi d’autres, au milieu du chagrin de vivre comme il faut. à présent. Nous ne nous adaptions pas à des étapes ou à des paradigmes ou même à des grâces sociales. Je me suis purifié avec ce langage ordinaire de survie et toutes les suggestions spéculatives sur la façon de vivre une vie qui ressemble moins à de la souffrance.

J’étais souvent préoccupé, cependant, par le fait de savoir que j’évoluais dans une communauté virtuelle à laquelle seules les personnes d’une certaine tranche de revenu pouvaient appartenir, tandis que les toxicomanes qui ne pouvaient pas se permettre un traitement privé brillant étaient régulièrement jetés dans la rue, abandonnés, ou offert le modèle de la maladie que j’avais la capacité de fuir. Cela soulignait ce qui m’avait conduit au programme, et peut-être à la dépendance, en premier lieu : la douloureuse connaissance que tout, y compris la facilité que nous ressentons dans notre corps, est à vendre. C’est aussi ce que fait le capitalisme : il offre une belle vie à certains, puis réécrit notre échec collectif à prendre soin de tous en tant que défauts individuels.

Je pouvais voir que d’autres dans le programme étaient pensifs avec cette prise de conscience, aussi. Il y avait beaucoup de gens sur les conseils communautaires qui s’opposaient au modèle du programme, d’autant plus que l’espace est devenu, au fil du temps, plus corporatif. Alors que nous assistions à un roulement élevé du personnel et à un certain apaisement de la dissidence au sein des conseils d’administration, certains sont partis, beaucoup sont restés, se battant pour leur vie. Je suis resté, de manière ambivalente, coupable de ne pas mettre mon argent ailleurs, vers ceux qui pourraient en avoir plus besoin, ou vers le renversement des systèmes qui mettent de côté ceux qui luttent. Je savais que je n’avais pas encore résolu le problème insoluble de la façon de vivre dans un corps, alors je continue de débourser 15 $ par mois pour entrer et sortir des forums et des réunions en ligne de temps en temps pour me rappeler que, oui, c’est un voyage , mais aussi un que personne ne peut marcher seul.

Parfois, je suppose, nous devons nous déplacer dans des espaces imparfaits pour nous sauver car tous les espaces mis à notre disposition, du moins en ce moment, sont imparfaits. Évidemment, on ne peut pas acheter la sobriété ou une relation continue avec le bien-être, avec le corps, même si on nous dit constamment que nous le pouvons, et même si on peut jeter de l’argent dans cette direction générale. Mais payer pour réécrire le script dont j’ai hérité me semble tellement plus raisonnable que les centaines de dollars que j’ai dépensés à essayer de façonner mon corps en ce que d’autres m’ont dit qu’il devrait être.

Amanda Montei est une écrivaine et éducatrice vivant en Californie. Elle travaille sur son prochain livre, un mémoire sur les soins et le consentement.