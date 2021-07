“J’ai dit à mon équipe que je voulais seulement jouer pour l’Atlético”

26/07/2021 à 18:14 CEST

La nouvelle signature de l’Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul, Il a passé sa première journée dans la capitale espagnole ce lundi. L’Argentin J’atterris à sept heures du matin à l’aéroport Adolfo Suárez de Madrid.

Quelques minutes après l’atterrissage, il a dit ses premiers mots aux caméras de Mediaset en tant que joueur de l’Atlético de Madrid : “Très heureux après ce voyage. Je veux aller à l’hôtel, déposer des affaires et rencontrer mes coéquipiers et le staff technique. J’ai parlé quand tout ça a été géré, je voulais savoir quelle était mon idée et je savais que je voulais vraiment jouer pour l’Atlético. Très heureux à ce sujet. ”

Je parle aussi d’une conversation qu’il a eue avec Simeone avant de signer pour le club rojiblanco. Quand je l’ai appelé, il m’a dit : ‘Regarde, Cholo, J’ai dit à mon club que l’Atlético était le seul club où je voulais jouer ‘. J’ai répondu “rendez-vous dans 20 jours … et le voici& rdquor;, a déclaré Cholo, qui ne voulait jouer que pour l’équipe rojiblanco.

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid et le joueur argentin sont en contact depuis des années en croisant des messages. Simeone depuis 2013 a clairement indiqué que son compatriote est l’un de ses Les joueurs préférés de l’Argentine. De son côté, le joueur a souligné dans une interview pour Marca que le style d’El Cholo il aimait ça et ça lui allait avec sa façon de comprendre le football.

Enfin, les deux coïncideront dans la même équipe et Ce lundi il rejoint les entraînements de l’équipe rojiblanco, renoncer à l’une des trois semaines de vacances que tous les internationaux auront. Le joueur veut faire ses débuts au Metropolitano, mais il sait qu’il y aura beaucoup de concurrence et c’est pourquoi il a décidé d’écourter ses vacances et de partir le plus tôt possible.